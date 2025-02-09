طبيب الأهلي يوضح حقيقة تجدد إصابة بنشرقي

الأحد، 09 فبراير 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي حقيقة تجدد إصابة أشرف بنشرقي في مران الفريق.

أشرف بنشرقي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال طبيب الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "بنشرقي في خلال أيام سيكون جاهزا للمشاركة، شارك اليوم في جزء من المران فقط دون أن تجدد إصابته كما يشاع".

وأضاف "اليومان القادمان سيحددان موعد عودة بنشرقي لخوض المباريات، وسيكون جاهزا قبل مباراة الزمالك".

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وأكمل "إمام عاشور سليم وجاهز، والثنائي وسام أبو علي وطاهر سيكون جاهزا لمباراة القمة، ويتم تجهيزه بدنيا للمشاركة في التدريبات بشكل كامل قريبا".

وأتم "جددنا أرضية ملعب التتش وهي أفضل بنسبة 90% من الملاعب التي نخوض عليها مباريات سواء داخل أو خارج مصر وليست سببا في الإصابات، تلاحم المواسم والضغط البدني والذهني من العوامل المؤثرة".

واستأنف لاعبو الأهلي مرانهم اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز.

الأهلي الدوري المصري أشرف بنشرقي
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