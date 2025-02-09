رئيس أحد: سنتقدم بشكوى ضد الزمالك في فيفا بسبب ميشالاك

شدد محمد عبد الهادي الجهني رئيس نادي أحد أنه سيتقدم بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب فسخ عقد كونراد ميشالاك.

وأرسل البولندي كونراد ميشالاك خطابا رسميا إلى نادي الزمالك اليوم الأحد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال الجهني عبر إم بي سي مصر 2: "أحمد سليمان وحسين لبيب عرضا علي ضم أحد لاعبي الزمالك كان عقده قارب على الانتهاء ويلعب في منتخب مصر، لكن رفضنا".

وأضاف "انتقال ميشالاك إلى الزمالك كان الهدف منه استثماري لنا ولكي يستفيد الزمالك منه".

وواصل "قيمة عقد ميشالاك مع الزمالك 1.8 مليون دولار، وتحملنا 600 ألف دولار منها واللاعب تنازل عن 500 ألف دولار".

وكشف "ميشالاك لم يحصل على مستحقاته من الزمالك إلا مبلغ قليل جدا لا يذكر".

وأوضح "غير صحيح أن إعلان ميشالاك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد ليهدر فرصة على النادي للتعاقد مع لاعب آخر بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية".

وتابع "ميشالاك طلب فسخ عقده مع الزمالك منذ 22 يناير وأبلغت إدارة الزمالك عن طريق هشام نصر".

وأكمل "حسب وصف اللاعب فإن التعامل معه لم يكن جيدا".

وأردف "هاتفني حسين لبيب وهشام نصر وأحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك وصحفيين من أجل الوصول لاتفاق لقطع الإعارة وفسخ عقد ميشالاك".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد أمامي سوى أن أتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في فيفا لحفظ حقوق ميشالاك لأن دون ذلك سيتقدم اللاعب بشكوى ضد نادي أحد".

وكان ميشالاك قد منح الزمالك مهلة من أجل دفع مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بما يقارب من 770 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب قد أبلغ نادي الزمالك في خطابه بقراره بفسخ التعاقد بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوما التي منحها للنادي وفقا للفترة القانونية.

وأبلغ ميشالاك نادي الزمالك بالاتجاه إلى التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان كونراد ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

ميشالاك يلعب في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

وقرر كريستان جروس المدير الفني للزمالك استبعاد ميشالاك من التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية. ولم يدخل قائمة الفريق في مباراة بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.