بيان من وكيل كولر للرد على تصريحات مترجمه السابق

أصدرت وكالة فيربلاي الخاصة بـ دينو لامبيرتي وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للرد على تصريحات خالد الجوادي المترجم السابق للمدرب السويسري.

وجاء البيان كالآتي:

أعرب دينو لامبيرتي، وكيل مدرب الأهلي مارسيل كولر، عن استيائه الشديد من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المترجم السابق خالد الجواندي على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في هذا التوقيت بالذات. وأكد أن هذا السلوك يعكس بوضوح نوايا الجواندي السيئة. وإذا كان الجواندي يهتم فعلاً بمصلحة الأهلي، لما كتب كلمات مفصولة تمامًا عن الواقع والحقيقة. بدلاً من ذلك، هو يحاول خلق فجوة بين إدارة النادي ومارسيل كولر، وهي فجوة لا وجود لها.

وأضاف لامبيرتي أن من الطبيعي أن تحدث اختلافات في الرأي عند مناقشة الأمور الفنية بين المتخصصين، لكن المترجم ليس من هؤلاء المتخصصين. كان دور الجواندي في الجهاز الفني واضحًا ومحدودًا في الترجمة. من السخرية أن الجواندي، الذي كان يحاول في السابق التقليل من سمعة كولر، كان يثني على قدراته وتفانيه بلا حدود.

مع مرور الوقت، أصبحت نوايا الجواندي الحقيقية واضحة. محاولاته المستمرة لخلق صراعات بين كولر وإدارة النادي، وطموحاته في الحصول على بعض الصلاحيات التي تخص مدير الفريق، وعلاقاته المتزايدة مع بعض الشخصيات الإعلامية التي أدت إلى تسريبات حول أخبار الفريق الداخلية ولقاءات لجنة التخطيط، جعلت من الضروري أن يفترق النادي عنه. وكان القرار الصحيح لأن مثل هذا السلوك لا مكان له في بيئة احترافية.

ودعا لامبيرتي جماهير الأهلي الوفية، الذين دائماً ما يكونون الأكثر حماسة لمصلحة النادي، إلى عدم الانتباه إلى أفراد مثل الجواندي. هدفه الوحيد هو إضعاف الثقة بين كولر والجماهير، لكن هذا لن يحدث أبدًا. مارسيل كولر يحترم إدارة النادي، ويعرف القيمة الكبيرة لجماهير الأهلي، وهو دائمًا يعتمد على دعمهم ومدى نجاحه في هذا الرهان يؤكد ذلك.

ورحل خالد الجوادي عن منصبه كمترجم لكولر مع بداية الموسم الجاري، ويتولى الآن الترجمة رضا حنفي.