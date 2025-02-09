شوقي: بنسبة كبيرة سأتواجد مع فريق الكرة في الأهلي

كشف محمد شوقي نائب المدير الرياضي في الأهلي عن كواليس تعيينه في هذا المنصب.

وقال شوقي عبر قناة الأهلي: "كنت خارج الصورة تماما وكل ما قيل في الفترة الماضية عن عملي في الأهلي كان مجرد اجتهادات وعندما جاء الوقت المناسب وأتخذ الأهلي القرار أعلن بشكل رسمي".

وأضاف "سيكون هناك شفافية ومصداقية كبيرة مع الجمهور وسيتم الإعلان عن كل شيء في وقته".

وأكمل "لن نترك الأمور لخلق حالة من القيل والقال وسيتم الإعلان عن كل شيء بشكل سريع".

وأوضح "بنسبة كبيرة سأتواجد مع فريق الكرة في الفترة المقبلة وذلك بعد الاتفاق على كامل صلاحيات منصبي مع محمد رمضان المدير الرياضي ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأتم تصريحاته "جمعتني مكالمة هاتفية مع الخطيب في تواجد محمد رمضان، وبعد مباراة غزل المحلة سنعقد جلسة معه لترتيب كافة الأمور الخاصة بفريق كرة القدم".

وأعلن النادي الأهلي تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم.

وأتم محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول ووضع آليات العمل الداخلية للفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، وبعد اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الأحد، تقرر تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي.