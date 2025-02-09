المفاجآت تتوالى.. أستون فيلا يقصي توتنام من كأس الاتحاد الإنجليزي

أقصى أستون فيلا منافسه توتنام من الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه هدفين مقابل هدف.

وسجل مورجان روجرس وجاكوب رامسي لأستون فيلا، بينما أحرز ماتيس تيل لتوتنام.

وشارك ماركوس راشفورد القادم من مانشستر يونايتد وأيضا ماركو أسينسيو من باريس سان جيرمان كبديلين أثناء المباراة.

وافتتح رامسي النتيجة في الدقيقة الأولى من المباراة بصناعة من روجرس.

وضاعف روجرس النتيجة في الدقيقة 64.

وقلص تيل الفارق مع توتنام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من صناعة ديان كولوسفسكي.

وكان توتنام قد خسر من ليفربول برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وبالتالي خسر الفريق بطولتين في أقل من أسبوع.

وتتوالى المفاجآت في هذه البطولة إذ ودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا من الدور الرابع وخسر أول ألقابه هذا الموسم بالخسارة من بليموث بنتيجة 1-0.

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