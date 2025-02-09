انتهت في الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(4) برشلونة
الأحد، 09 فبراير 2025 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بعد تعادل الثنائي أمس 1-1.
بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.
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ق 89 جيرارد مارتن بدلا من لامين يامال
ق 88 جوووووول إريك جارسيا يسجل الرابع بالرأس بعد تشتيت خاطئ من الدفاع
ق 71 إريك جارسيا وداني أولمو بدلا من فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي
ق 66 بيدري يعود للعب
ق 65 سقوط بيدري مصابا بعد تدخل عنيف
ق 60 طرد فيرمين لوبيز بعد تدخل عنيف
ق 55 جووووووول رافينيا يسجل الثالث بتسديدة رائعة
ق 48 تعادل سريع مجددا من فارجاس ولكن تسلل هذه المرة
ق 46 جوووول فيرمين لوبيز في الدقيقة الأولى من الشوط الصثاني يسجل الهدف الأول بالرأس بعد عرضية من بيدري
ق 46 فيرمين لوبيز بدلا من جافي
استراحة
ق 22 خروج أراوخو مصابا ونزول كوبارسي
ق 8 جوووول التعادل بعد أقل من دقيقة.. مصيدة برشلونة تتلقى ضربة قوية وروبن فارجاس يسجل التعادل
ق 7 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل بقدمه بعد رأسية من إنيجو مارتينيز
بداية المباراة