تقرير سعودي: النصر يتفق مع رونالدو على تجديد عقده.. وقيمة راتبه

توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع كريستيانو رونالدو على تجديد عقده.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال مجانا لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن نادي النصر اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 40 عاما على تجديد عقده لمدة موسم.

وأفادت الصحيفة أن راتب رونالدو لن يتغير، إذ سيحصل على 200 مليون يورو كراتب سنوي مثل العقد الحالي.

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

رونالدو في الموسم الحالي لعب مع النصر 26 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 4.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة.

وفي الموسم الماضي سجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات، وحطم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد برصيد 35 هدفا.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج ويبدأ رحلته مع النصر السعودي الذي توج معه بلقب كأس الأندية العربية.