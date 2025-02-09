دوري NBA - لوكا دونشيتش إلى ليكرز.. الصفقة الأقوى أم الأغبى في تاريخ الرياضة؟

صباح يوم السبت 2 فبراير 2025، استيقظ العالم على زلزال هز الرياضة بالكامل، صفقة مدوية هي الأكثر صخبا في التاريخ الرياضي وكرة السلة والدوري الأمريكي NBA بشكل خاص، صداها لا يزال حتى الآن.

لوكا دونشيتش، نجم دالاس مافريكس ومنتخب سلوفينيا ولاعب ريال مدريد السابق، انتقل بشكل مفاجئ إلى لوس أنجلوس ليكرز ليلعب مع الملك ليبرون جيمس أهم لاعب كرة سلة في العالم وفي NBA آخر 20 سنة.

صفقة هي الأكثر مفاجأة في تاريخ الرياضة في كل الألعاب وبالتأكيد أيضا في كرة السلة ودوري NBA لكثير من الأسباب سنستعرضها معا في قادم السطور، وفي نفس الوقت هي أقوى صفقة وأغرب صفقة أيضا.

فماذا حدث ولماذا هي الصفقة الأقوى والأهم في تاريخ الرياضة وليس NBA فقط؟

تخيل عزيزي القارئ أن ليونيل ميسي قبل 10 سنوات مثلا وهو في قمة تألقه مع برشلونة انتقل بشكل مفاجئ إلى ريال مدريد. هذا هو ما حدث مع لوكا دونشيتش.

صفقة غير متوقعة بالمرة، لأن لوكا كان من المفترض أن يقضي على الأقل 5 مواسم أخرى مع فريقه دالاس مافريكس.

النجم السلوفيني كان يتبقى في تعاقده مع فريقه النصف موسم الجاري، والموسم المقبل، وبعدها كان بنسبة لا تقل عن 99% سيجدد تعاقده مع دالاس.

فهو يحب هذا الفريق ويعشق الحياة في ولاية تكساس، كما أنه معشوق الجماهير الأول هناك وهو يعتبر أهم رياضي في الولاية بالكامل.

كما أنه لا يزال يبلغ من العمر 25 عاما، ويعتبر أحد أفضل 3 لاعبين كرة سلة في العالم لما يقدمه.

دعوني أولا أعطي لكم بعض المعلومات عن لوكا دونشيتش لتعرفوا مدى أهمية ونجومية هذا اللاعب، فهو ليس مثل أي لاعب عادي أو حتى نجم في كرة السلة، بل هو أحد أهم وأفضل لاعبي السلة في العالم ومن المتوقع له أن يكون أبرز لاعبي السلة في التاريخ.

البداية مع الملكي

انضم لوكا لصفوف ريال مدريد الإسباني وهو يبلغ من العمر 13 عاما في عام 2012، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول للملكي في عام 2015 وهو يبلغ من العمر 16 عاما فقط.

وفي عام 2016 أصبح لوكا ضمن الفريق الأساسي لكرة السلة في ريال مدريد، وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يلعب مع الملكي.

ومع موسم 2016-2017 بدأت شهرة لوكا دونشيتش في أوروبا وأنهى الموسم فائزا بجائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا.

وفي موسم 2017-2018 أصبح لوكا هو نجم ريال مدريد الأول وهو لا يزال يبلغ من العمر 18 عاما، وقاد ريال مدريد للفوز ببطولة أوروبا لكرة السلة وكان متصدر البطولة في عدد النقاط المسجلة، وحصل على أفضل لاعب شاب في أوروبا للعام الثالث على التوالي.

كما حصل على أفضل لاعب شاب وأفضل لاعب في الدوري الإسباني بعدما قاد ريال مدريد للفوز بالبطولة في الموسم ذاته.

وقبل رحيله عن ريال مدريد تم اختيار لوكا دونشيتش ضمن أفضل 5 لاعبين في أوروبا خلال آخر 10 سنوات من 2010 وحتى 2020.

ليقرر بعدها الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA والدخول في درافت الدوري لاختيار ضمن أحد الفرق الأمريكية.

الانتقال إلى الدوري الأمريكي

ودخل بالفعل لوكا دونشيتش درافت دوري NBA وهي العملية التي يتم بها اختيار اللاعبين الصغار والجدد في الدوري، وكان صاحب الاختيار الثالث من قبل فريق أتالانتا هوكس الذي نقله بشكل فوري إلى دالاس مافريكس مقابل انتقال تراي يونج بعد اختياره من دالاس إلى أتالانتا.

ومنذ هذا الوقت وأصبح لوكا هو أهم لاعب في دالاس، ومع مرور الوقت أصبح ضمن أفضل لاعبي السلة في العالم.

وخلال 6 مواسم ونصف مع دالاس، شارك لوكا في مباراة كل النجوم 5 مرات، وتم اختياره في الفريق الأول لدوري NBA أيضا 5 مرات، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في موسمه الأول في دوري NBA.

وأفضل مسجل في NBA موسم 2024، وساهم في وصول فريق دالاس إلى نهائي الدوري الموسم الماضي قبل الخسارة من بوسطن.

ولهذه الأسباب يعتبر لوكا دونشيتش في آخر المواسم من أفضل 3 لاعبين كرة سلة في العالم.

ويحصل لوكا في الموسم الجاري على راتب 43 مليون دولار، وسيحصل الموسم المقبل على 46 مليون دولار، ولديه بند لتفعيل موسم آخر في 2026-2027 مقابل 49 مليون دولار. أو التوقيع على عقد جديد لعدة مواسم سيحصل خلالها على ما يقرب من 400 مليون دولار.

ورغم أن الصفقة كانت مفاجئة للجميع، إلا أن هناك بعض الأسباب التي استند عليها فريق دالاس مافريكس ليتخلى عن لوكا.

فما هي هذه الأسباب؟

من موسم لآخر كان يظهر أن لوكا يعاني من زيادة في الوزن بشكل مستمر، خاصة مع بداية كل موسم كان النجوم السلوفيني يعود إلى فريقه بعد فترة الراحة بزيادة كبيرة جدا في وزنه، بالتالي كان يتعرض لعدة إصابات تبعده عن بعض المباريات.

لكن حتى مع زيادة وزنه كان لوكا يظهر بشكل خرافي في الهجوم وتسجيل النقاط، ولا يوجد أي مدافع في NBA يستطيع إيقافه.

وكما هو معروف لجميع محبي كرة السلة لوكا لا يستطيع الدفاع بشكل جيد، ولكن هذا لا يمثل أزمة كبيرة.

وكانت هذه الأسباب هي الدافع الأول لفريق دالاس للمتاجرة بـ لوكا والتخلي عنه.

وهذه أسباب يعتقد الكثير أنها تافهة للتخلي عن لاعب بحجم لوكا وقيمته، هل مثل كان برشلونة يجرؤ على التخلي عن ميسي في عز تألقه بداعي أنه لا يدافع مع باقي الفريق؟ بالتأكيد لا.

ولذلك الجانب الآخر من الجماهير ونجوم NBA السابقين المنتمين لفريق دالاس مافريكس وصفوا هذه الصفقة أنها أغبى صفقة في تاريخ الرياضة وليس كرة السلة فقط.

وبالفعل بدأت إدارة دالاس مافريكس في دراسة فكرة المتاجرة بـ لوكا دونشيتش وإرساله إلى أحد الفرق الأخرى والحصول على نجم آخر بدلا منه.

وناقش المدير العام للفريق نيكو-تايرون هاريسون رفقة الملاك الجدد للنادي إمكانية المتاجرة بـ لوكا وإرساله لفريق آخر.

وعرض هاريسون على الإدارة ماذا سيحدث.

هاريسون

"سنرسل لوكا إلى أحد الفرق ونأتي بلاعب أفضل منه في الدفاع، فمن المعروف أن الفريق صاحب الدفاع القوي هو المرشح الأقوى للفوز باللقب".

مُلاك الفريق

"حسنا هذا أمر جيد".

هاريسون

"كذلك عند المتاجرة بـ لوكا سنوفر الكثير من المال بسبب راتبه الكبير الذي يحصل عليه، وسيصبح لدينا مساحة كبيرة في سقف الرواتب".

مُلاك الفريق

"حسنا هذا أمر جيد أيضا".

بالفعل بدأت مناقشات هاريسون مدير عام دالاس مافريكس مع بعض فرق الدوري ولكن في سرية تامة حتى لا يتسرب الخبر إلى الجمهور.

لأن الجمهور بالتأكيد إذا علم بهذا الخبر سينقلب على الفريق والإدارة بسبب تخليها عن نجمه الأول.

وتواصل مع أحد الفرق وعرض عليها الحصول على لوكا دونشيتش لكن هذا الفريق رفض العرض.

وهنا ظهر لوس أنجلوس ليكرز على الخط، بعدما تواصل هاريسون مع روب بالينكا مديره العام وعرض عليه فكرة متاجرة بـ لوكا دونشيتش ويحصل فيها على بعض اللاعبين من ليكرز.

روب بالينكا المدير العام لفريق لوس أنجلوس ليكرز رفقة لوكا دونشيتش

فورا بدأ روب بالينكا التحرك رغم أنه لم يصدق الأمر في البداية واعتقد أنه مجرد مُزحة من هاريسون، وعرض الأمر على إدارة الفريق التي وافقت فورا على هذه الفكرة.

فمن يرفض الحصول على لاعب مثل لوكا ليلعب بجوار ليبرون جيمس شخص مجنون.

عاد بالينكا للتفاوض مع هاريسون مدير دالاس وأخبره بموافقته على فكرة المتاجرة.

لكن طلبات هاريسون لإتمام الصفقة كانت كبيرة للغاية.

وطلب هاريسون الحصول على أنتوني ديفيز وأوستن ريفز من ليكرز بالإضافة إلى بطاقتين اختيارات درافت في السنوات المقبلة.

ورفض بالينكا هذا الطلب وأخبر هاريسون بدهاء أنه لا يضمن أن يستمر لوكا معه بعد نهاية الموسم المقبل، وأنه حتى الآن لم يتحدث معه ليأخذ منه ضمانات عن استمراره مع الفريق.

وعندما طلب بالينكا من هاريسون التحدث مع لوكا عن الصفقة رفض الأخير، وهذا ما كان يرغب فيه بالينكا تماما، ليؤكد على موقفه أنه لا يوجد لديه ضمانات باستمراره بعد نهاية عقده الموسم المقبل.

وأنه غير مستعد للتخلي عن بطاقتين وأوستن ريفز مقابل لوكا الذي قد يتركه بعد موسم دون أن يحصل على أي شيء مكانه.

وأن العرض الوحيد الذي سيقبل به هو انتقال أنتوني ديفيز إلى دالاس ومعه بطاقة اختيار درافت واحدة.

ولذلك كان يجب أن يدخل فريق ثالث في الصفقة حتى تتم، بالفعل تواصل هاريسون مدير دالاس بفريق يوتا جاز وأخبرهم أن هناك صفقة ثلاثية تحتاج لفريق آخر يمنحهم بعض البطاقات ولكن دون أن يخبرهم أن الصفقة هي انتقال لوكا إلى ليكرز.

وبالفعل وافق يوتا على الصفقة ومديره العام داني إينج دون أن يعلم تفاصيلها، وقبل الإعلان الرسمي بدقائق قليلة فقط علم داني إينج عن تفاصيل الصفقة وانتقال لوكا إلى ليكرز الذي ما كان سيتم إلا بعد تدخله وإرسال بعض البطاقات إلى دالاس والحصول في المقابل على بعض اللاعبين.

وللعلم فإن إذا علم داني إينج بهذه الصفقة قبل الموافقة عليها لما كان ستتم، لأنه أحد أكبر مشجعي بوسطن سيلتيكس وهو الغريم التقليدي التاريخي لفريق لوس أنجلوس ليكرز، وكان بالتأكيد لن يساعد في تقوية خصمه التاريخي.

وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على الصفقة.

الإعلان التاريخي

هناك في دوري NBA يتم الإعلان عن الصفقات بشكل مختلف تماما عما نعرفه في كرة القدم، فهناك الصحفي المشهور شامس تشارينا الذي يعمل لدى شبكة ESPN وهو أكبر مصدر موثوق في الدوري بالكامل، وكل الأخبار تُعلن من خلاله.

لدرجة أن في بعض الأحيان الأندية تعرف أخبارها من خلاله.

الصحفي شامس تشارينا

وبعد أن يُعلن شامس عن الصفقة تبدأ باقي القنوات والصحف والمواقع في الإعلان وبعدها يعلن الفريق بشكل رسمي بعد عدة أيام.

وبمجرد وصول تفاصيل الصفقة إلى شامس تشارينا من مصادره الخاصة في الفريقين، اعتقد للوهلة الأولى أن هواتف المصادر التي تواصلت معه تم اختراقها.

ولم يصدق شامس الصفقة وحاول التأكد منها أولا قبل أن يعلن عنها بشكل مفاجئ صباح يوم السبت 2 فبراير بتغريدة هزت العالم كله.

وفي الساعات الأولى من إعلان شامس عن الصفقة بتغريدة عبر موقع X تمت مشاهدتها أكثر من 50 مليون مرة، ووصلت الأكثر لأكثر من 100 مليون مشاهدة.

وفور كتابة التغريدة تفاجئ العالم كله بها وشك البعض أن حساب شامس مُخترق وأن هذه الصفقة غير حقيقية.

ومع التأكد من الصفقة أصبحت هي الخبر الرئيسي في الكثير من القنوات حتى أن هناك بعض الوكالات المتخصصة في السياسة فقط نقلت الخبر بسبب أهميته الكبيرة.

وأعلن ليكرز عن الصفقة وبعد أيام ظهر روب بالينكا المدير العام للفريق رفقة لوكا في المؤتمر الصحفي وكانت أول تصريحات النجم السلوفيني:

"عندما سمعت بصفقة انتقالي إلى لوس أنجلوس ليكرز اعتقدت في البداية أنها كذبة أبريل، ولكن الآن استوعبت الأمر أنني مع أفضل فريق كرة سلة في العالم".

على الجانب الآخر اشتعلت الأمور في دالاس وخرجت الجماهير في مظاهرات ضد إدارة الفريق بسبب التخلي عن نجمها لوكا دونشيتش، واستمرت المظاهرات ضد الإدارة أمام صالة الفريق خلال مباراته ضد هيوستن روكيتس في الدوري.

وهي مظاهرات منطقية لأن غير المنطقي هو التخلي عن أحد أفضل لاعبي السلة في العالم بهذه الطريقة.

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والآن.. وبعد أن أصبحت الصفقة حقيقة وارتدى لوكا "أشهر مواطن سلوفيني في العالم" قميص لوس أنجلوس ليكرز، فهل تعتقد أن هذه الصفقة هي أقوى صفقة في تاريخ الرياضة؟ أم أغبى صفقة في تاريخ الرياضة؟.