تقرير: أنشيلوتي يختار بديل فاسكيز ضد مانشستر سيتي

الأحد، 09 فبراير 2025 - 20:39

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

اختار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بديل لوكاس فاسكيز الذي تعرض لإصابة في مباراة مانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في في ذهاب المرحلة المؤهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب إذاعة كوبي، فإن المدرب الإيطالي يتجه لإشراك فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن ضد مانشستر سيتي بعد إصابة لوكاس فاسكيز.

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ولعب فالفيردي 8 مباريات في مركز الظهير الأيمن طوال مسيرته الكروية وسجل هدفا وصنع مثله.

وكشف ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن إصابة فاسكيز في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وأن اللاعب سيخصع لفحوصات طبية أخرى لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن غياب فاسكيز سيغيب عن الملاعب لمدة تترواح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، وفي الأسبوع المقبل يلتقي الفريقين في مباراة الإياب التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

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