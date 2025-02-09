محاضرة عملية ومباراة ودية في ختام اليوم الأول لورشة تطوير التحكيم

الأحد، 09 فبراير 2025 - 20:19

كتب : أحمد الخولي

ورشة تطوير الحكام

اختتمت فاعليات اليوم الأول لورشة تطوير التحكيم المقامة حاليا بمركز المنتخبات الوطنية والتى يحاضر فيها الثنائى السويسرى ماسيمو بوساكا المدير الفنى للجنة الحكام بالاتحاد، والكولومبي أوسكار رويز المحاضر الدولي.

وشهدت الفترة المسائية مرانا بدنيا أعقبه محاضرة عملية إذ أقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب على ملعب مركز المنتخبات.

وتولى كل طاقم تحكيمى إدارة 7 دقائق من عمر المباراة فى حضور ومتابعة من بوساكا وأوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم.

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وتولى بوساكا تصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية.

وأبدى الحكام سعادتهم بالاستفادة الكبيرة التى تحققت خلال اليوم الأول.

وتختتم غدا الاثنين ورشة تطوير التحكيم ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية وفيديو ويحاضر فيها أوسكار رويز المحاضر الدولى.

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أوسكار رويز ماسيمو بوساكا الاتحاد المصري لكرة القدم
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