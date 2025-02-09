مران الأهلي - عودة الاستعدادات لمواجهة غزل المحلة

الأحد، 09 فبراير 2025 - 19:22

كتب : حسام نور الدين

ربيعة - معلول - السولية

استأنف لاعبو الأهلي مرانهم اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.

خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات ‏التخصصية والخططية التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني.‏

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خاض حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون، الذي حرص على تخصيص فقرات كاملة للتعامل مع مختلف المواقف ‏خلال المباريات.

وحقق الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام يوم الخميس الماضي.‏

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز.

وتبدأ مواجهة الأهلي مع غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً.

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