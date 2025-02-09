رومانو: بن يدر يقترب من الانضمام إلى فينيسيا

اقترب وسام بن يدر لاعب موناكو السابق من الانضمام إلى فينيسيا.

ويعد بن يدر بدون ناد منذ الصيف الماضي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن فينيسيا يقترب من ضم اللاعب التونسي الأصل حتى نهاية الموسم الحالي.

وحضر المهاجم البالغ من العمر 34 عاما مباراة فينيسيا ضد روما اليوم الأحد.

وخسر فينيسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعته بالجيالوروسي في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل فينيسيا المركز الـ19 أي قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة.

وبدأ بن يدر مسيرته الكروية في سان دينيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى ألفورتفيل ومنه إلى تولوز.

وانتقل بد يدر إلى إشبيلية في صيف 2016 مقابل 9.5 مليون يورو.

وتمكن موناكو من التعاقد مع بن يدر مقابل 40 مليون يورو في صيف 2019.

وظل في النادي حتى انتهى عقده في صيف 2024.

وحصل بن يدر على جائزة هداف الدوري الفرنسي موسم 2019-2020 بـ18 هدفا.

وأيضا هداف كأس ملك إسبانيا برصيد 5 أهداف في موسم 2016-2017، وكذلك كأس فرنسا بنفس الرصيد في موسم 2021-2022.