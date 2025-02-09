دوري NBA - الصفقات الجديدة تتألق في أول مباراة.. ديفيز وبالتر يقودان دالاس وجولدن ستيت للفوز

تألق أنتوني ديفيز المنضم حديثا لصفوف دالاس مافريكس وقاد فريقه للفوز في أول مباراة، وذلك على هيوستين روكيتس في دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز دالاس مافريكس على هيوستن روكيتس بنتيجة 116-105، في أول مباراة رسمية يخوضها أنتوني ديفيز مع دالاس.

وانتقل ديفيز لصفوف دالاس قبل أيام في صفقة مدوية هزت عالم الرياضة بالكامل، مقابل انتقال لوكاس دونشيتش من دالاس إلى لوس أنجلوس ليكرز بدلا منه.

وسجل ديفيز في المباراة 26 نقطة كأعلى لاعب في فريقه، وأكمل 16 متابعة و7 تمريرات مساعدة.

في مباراة أخرى شارك جيمي بالتر لأول مرة مع فريقه الجديد جولدن ستيت واريورز المنتقل له قادما من ميامي هيت.

وفاز جولدن ستيت على شيكاغو بولز في مباراة قدم فيها وراريورز مستوى مميز وانتهت لصالحه بنتيجة 132-111.

وسجل بالتر 25 نقطة، بينما كان ستيفن كيري أفضل المسجلين في المباراة بـ34 نقطة منها 8 تسديدات ثلاثية.

وحصل بالتر على القميص رقم 10 مع جولدن ستيت، بعدما كان يلعب بالقميص رقم 22 مع ميامي.