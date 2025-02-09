رافينيا: لو لم يكن تشافي مدربا لـ برشلونة لما انتقلت إليه

الأحد، 09 فبراير 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة ضد بنفيكا

أوضح رافينيا لاعب برشلونة أن تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق للفريق هو السبب في انتقاله إليه.

وقال اللاعب البرازيلي لصحيفة ليكيب: "كونك قائدا لا يعني فقط ارتداء شارة القيادة على أرض الملعب، يجب أن يكون سلوكك مثاليا بشكل يومي".

وأضاف "يجب أن تقاتل من أجل الفريق، والشعار، والقميص، وزملائك".

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وواصل "لو لم يكن تشافي مدربا لبرشلونة، لما ارتديت هذا القميص، أقنعني بأنني يمكن أن أصبح لاعبا مهما".

وأنهى حديثه قائلا: "الانتقال للسعودية في الصيف الماضي؟ تركيزي دائما كان على برشلونة فقط، شعرت بثقة الناس في النادي، كنت أعرف قيمتي وما يمكنني تقديمه لبرشلونة يوميا".

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه إشبيلية في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 23 اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة.

بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

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