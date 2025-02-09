محمد عبد المنصف مدربا لحراس مرمى غزل المحلة
الأحد، 09 فبراير 2025 - 18:07
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة تعيين محمد عبد المنصف في منصب مدرب حراس مرمى الفريق.
ووقع عبد المنصف على عقود انضمامه للجهاز الفني لغزل المحلة في حضور وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي.
وسيعمل عبد المنصف رفقة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق.
وتولى بابافاسيليو تدريب غزل المحلة بعد رحيل شوقي غريب من منصبه.
ويحتل غزل المحلة المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بعد مرور 12 جولة.
وسبق وعمل عبد المنصف كمدرب لحراس المرمى مع الزمالك وبيراميدز والمصري.
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