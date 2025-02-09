محمد عبد المنصف مدربا لحراس مرمى غزل المحلة

الأحد، 09 فبراير 2025 - 18:07

كتب : رضا السنباطي

الزمالك - البنك الأهلي - محمد عبد المنصف

أعلن نادي غزل المحلة تعيين محمد عبد المنصف في منصب مدرب حراس مرمى الفريق.

ووقع عبد المنصف على عقود انضمامه للجهاز الفني لغزل المحلة في حضور وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي.

وسيعمل عبد المنصف رفقة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للفريق.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – فوز قاتل لوادي دجلة.. والقناة ينتصر على السويس أكبر مؤتمر كروي عالمي.. "سوكر إكس" يقام في مصر

وتولى بابافاسيليو تدريب غزل المحلة بعد رحيل شوقي غريب من منصبه.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بعد مرور 12 جولة.

وسبق وعمل عبد المنصف كمدرب لحراس المرمى مع الزمالك وبيراميدز والمصري.

غزل المحلة محمد عبد المنصف الدوري المصري
نرشح لكم
مران الأهلي - عودة الاستعدادات لمواجهة غزل المحلة خبر في الجول - إنفانتينو يعتذر عن عدم حضور احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية بالأقصر خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري صلاح الدين مصدق ينتظم في مران الزمالك قبل غلق باب القيد.. مودرن سبورت يستعير أحمد أيمن منصور من المصري الأهلي يعلن تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي خبر في الجول - اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي بشأن حكام مباراة القمة
أخر الأخبار
وكليه يوضح إمكانية عودة تونالي إلى الدوري الإيطالي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - عودة الاستعدادات لمواجهة غزل المحلة 49 دقيقة | الدوري المصري
مفاجأة مدوية.. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا أمام بليموث ويخسر أول ألقابه 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: بن يدر يقترب من الانضمام إلى فينيسيا 59 دقيقة | ميركاتو
دوري NBA - الصفقات الجديدة تتألق في أول مباراة.. ديفيز وبالتر يقودان دالاس وجولدن ستيت للفوز ساعة | كرة السلة الأمريكية
رافينيا: لو لم يكن تشافي مدربا لـ برشلونة لما انتقلت إليه ساعة | الكرة الأوروبية
محمد عبد المنصف مدربا لحراس مرمى غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن غياب لوكاس فاسكيز عن مباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر