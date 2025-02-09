ريال مدريد يعلن غياب لوكاس فاسكيز عن مباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة

الأحد، 09 فبراير 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

أعلن نادي ريال مدريد غياب لاعبه لوكاس فاسكيز عن مباراة مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا للإصابة.

وكشف ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن إصابة فاسكيز في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وأن اللاعب سيخصع لفحوصات طبية أخرى لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن غياب فاسكيز سيغيب عن الملاعب لمدة تترواح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

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ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب المرحلة المؤهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، وفي الأسبوع المقبل يلتقي الفريقين في مباراة الإياب التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

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