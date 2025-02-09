دوري المحترفين – فوز قاتل لوادي دجلة.. والقناة ينتصر على السويس

الأحد، 09 فبراير 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

وادي دجلة أمام طنطا في دوري المحترفين

حقق وادي دجلة فوزا قاتلا على لافيينا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب منتجع الأسيوطي في الجولة 21 من دوري المحترفين.

سجل هدف وادي دجلة الوحيد في المباراة أكرم عبد ربه في الدقيقة 93 برأسية.

وارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 43 في صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
جميع صفقات الميركاتو الشتوي بدوري المحترفين كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الختامية من دوري المحترفين كرة يد - البداية غدا الجمعة.. مواعيد مباريات المرحلة الختامية من دوري المحترفين دوري المحترفين - الترسانة يقيل أحمد كشري.. والكشف عن بديله

وتعادل المقاولون العرب مع الداخلية بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب كلية الشرطة.

المباراة شهدت تسجيل المقاولون لهدفين في الشوط الأول لم يتم احتسابهما بسبب وجود وضعية تسلل.

وحقق أسوان الفوز خارج معلبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف.

وتمكن محمد شيكا من تسجيل هدف كهرباء الإسماعيلية، بينما سجل محمد بكري ومصطفى عناني ثنائية أسوان.

وخسر بلدية المحلة من سبورتنج بهدفين دون مقابل.

وفاز أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثاني على راية بهدف دون رد.

وبنفس النتيجة فاز بترول أسيوط على وي في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، وسجل عبد الله عادل هدف الفريق الوحيد.

وحقق القناة فوزا صعبا على منتخب السويس بهدف دون رد على ملعب القناة القديم، عن طريق محمد يسري.

وتقام المباراة الأخيرة من اليوم بعد قليل بين السكة الحديد مودرن والمنصورة.

دوري المحترفين
نرشح لكم
انتهت دوري المحترفين - الداخلية (0)-(0) المقاولون العرب جميع صفقات الميركاتو الشتوي بدوري المحترفين بينهم العربي بدر.. طنطا يضم 3 صفقات على سبيل الإعارة لنهاية الموسم القسم الثاني - تأهل مالية كفر الزيات لدورة الترقي وهبوط دمياط مدرب المنصورة لـ في الجول: قررت الرحيل عن الفريق.. وقرار من رئيس النادي قبل مواجهة بيراميدز دوري المحترفين - الترسانة يقيل أحمد كشري.. والكشف عن بديله دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة بعد خسارة المقاولون وتعادل وي دوري المحترفين - عمرو بركات وعلي ياسر ضمن 7 تدعيمات لـ المقاولون في الانتقالات الشتوية
أخر الأخبار
عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري باتحاد الكرة 19 دقيقة | الكرة المصرية
النيجيري السادس هذا الموسم.. الجونة يضم جوشوا إيجاجي 23 دقيقة | ميركاتو
حازم إمام: الوقت كان سيفرق معنا لضم لاعبين آخرين.. ولم أحب نشر عمرو أدهم صورة المفاوضات ساعة | الدوري المصري
بعد رسالة سانشو إلى راشفورد.. هل وجد الراحلون عن يونايتد "الحرية" ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد ارتباط اسمه بـ مودرن سبورت.. المنتخب المغربية: بن شيخة مرشح لتدريب أولمبيك آسفي ساعة | الدوري المصري
كرة نسائية - بعد انطلاق المعسكر.. طريق منتخب السيدات لأمم إفريقيا 2026 2 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - تعديل في موعد سوبر السيدات 3 ساعة | رياضة نسائية
مواعيد مباريات الإثنين 10 فبراير 2025.. كهربا في الدوري الليبي وإنتر ضد فيورنتينا 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر