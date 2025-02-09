دوري المحترفين – فوز قاتل لوادي دجلة.. والقناة ينتصر على السويس

حقق وادي دجلة فوزا قاتلا على لافيينا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب منتجع الأسيوطي في الجولة 21 من دوري المحترفين.

سجل هدف وادي دجلة الوحيد في المباراة أكرم عبد ربه في الدقيقة 93 برأسية.

وارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 43 في صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثاني.

وتعادل المقاولون العرب مع الداخلية بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب كلية الشرطة.

المباراة شهدت تسجيل المقاولون لهدفين في الشوط الأول لم يتم احتسابهما بسبب وجود وضعية تسلل.

وحقق أسوان الفوز خارج معلبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف.

وتمكن محمد شيكا من تسجيل هدف كهرباء الإسماعيلية، بينما سجل محمد بكري ومصطفى عناني ثنائية أسوان.

وخسر بلدية المحلة من سبورتنج بهدفين دون مقابل.

وفاز أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثاني على راية بهدف دون رد.

وبنفس النتيجة فاز بترول أسيوط على وي في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، وسجل عبد الله عادل هدف الفريق الوحيد.

وحقق القناة فوزا صعبا على منتخب السويس بهدف دون رد على ملعب القناة القديم، عن طريق محمد يسري.

وتقام المباراة الأخيرة من اليوم بعد قليل بين السكة الحديد مودرن والمنصورة.