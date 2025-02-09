أكبر مؤتمر كروي عالمي.. "سوكر إكس" يقام في مصر

الأحد، 09 فبراير 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

مؤتمر سوكر إكس

يقام في مصر خلال شهر فبراير الجاري في الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري مؤتمر "سوكر إكس" العالمي بالتعاون مع معرض "سبورتس إكسبو".

وأعلن المؤتمر عن فخره لإقامة المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يوفر منصة فريدة لربط صناعة كرة القدم العالمية بأهم أطراف الصناعة في واحدة من أكثر الأسواق الرياضية نموا.

وسيتواجد في المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار ومحترفي كرة القدم من شتى أنحاء العالم بما في ذلك الأندية والاتحادات والمسؤولين في الدوريات والعلامات التجارية الكبرى.

وسيضم المؤتمر ورش عمل بقيادة الخبراء مع إشراك المشجعين وتنمية الشباب والاستثمار في البنية التحتية لكرة القدم ودراسة التأثير المتزايد لكرة القدم النسائية في المنطقة.

وقال باتريك مكرينور المدير التنفيذي لـ"سوكر إكس": "سيوفر الحدث منصة فريدة لربط صناعة كرة القدم بأحد أكثر الأسواق ديناميكية في العالم ونعمل مع سبورتس إكسبو على خلق فرصة لا مثيل لها لتعزيز الابتكار ودفع المحادثات الهادفة التي ستشكل مستقبل كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها".

فيما قال حازم حمادة المدير التنفيذي لـ"سبورتس إكسبو": "سعداء بإعلان التعاون مع سوكر إكس المؤتمر العالمي الرائد في كرة القدم وتقدم مصر بتاريخها الكروي الغني –الأقدم في إفريقيا والشرق الأوسط- الخلفية المثالية له".

وأضاف "إن موقع مصر المتميز الذي يربط الشرق بالغرب وشغف الجمهور الكبير بكرة القدم وبدعمهم يجعلها موطنا مثاليا لاستضافة هذا الحدث المرموق".

وأتم "نتطلع لإقامة نسخة ناجحة من شأنها تعزيز وضع مصر في قلب صناعة كرة القدم العالمية".

وسبق وأقيم المؤتمر في مانشستر ولندن وميامي والعديد من الدول على مدار الثلاثة عقود الماضية.

وسيتواجد FilGoal.com كشريك إعلامي للمؤتمر الذي يقام في مصر.

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سوكر إكس فوتبول إكسبو
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