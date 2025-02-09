خبر في الجول - إنفانتينو يعتذر عن عدم حضور احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية بالأقصر

الأحد، 09 فبراير 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

اعتذر جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للنادي الأهلي عن عدم حضور احتفالية وصول كأس العالم للأندية إلى مصر.

ويصل كأس العالم للأندية إلى مصر بعد غدا الثلاثاء ويستمر حتى السبت المقبل ضمن جولة اللقب بالأندية المشاركة في النسخة الأولى المكونة من 32 فريقا.

وكان الأهلي قد تقدم بدعوة رسمية لجياني إنفانتيو لحضور وصول كأس العالم للأندية مدينة الأقصر يوم السبت المقبل للكشف عن تفاصيل استاد الأهلي.

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وعلم FilGoal.com أن جياني إنفانتيو قد تقدم باعتذار عن عدم الحضور بسبب ارتباطاته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي.

كأس العالم للأندية الأهلي إنفانتينو
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