خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا

أرسل البولندي كونراد ميشالاك خطابا رسميا إلى نادي الزمالك اليوم الأحد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

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وكان ميشالاك قد منح الزمالك مهلة من أجل دفع مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بما يقارب من 770 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد أبلغ نادي الزمالك في خطابه بقراره بفسخ التعاقد بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوما التي منحها للنادي وفقا للفترة القانونية.

وأبلغ ميشالاك نادي الزمالك بالاتجاه إلى التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان كونراد ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

ميشالاك يلعب في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

وقرر كريستان جروس المدير الفني للزمالك استبعاد ميشالاك من التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية. ولم يدخل قائمة الفريق في مباراة بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.