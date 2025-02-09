خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري

الأحد، 09 فبراير 2025 - 15:06

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة 13 من الدوري يوم الثلاثاء 11 فبراير وحتى الخميس.

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وإليكم مباريات الجولة 13

فاركو × الزمالك - الثلاثاء 11 فبراير - 4 مساء.

الأهلي × غزل المحلة - الثلاثاء 11 فبراير - 7 مساء

زد × سيراميكا كليوباترا - الأربعاء 12 فبراير - 4 مساء.

الجونة × الإسماعيلي - الأربعاء 12 فبراير - 4 مساء

المصري × البنك الأهلي - الأربعاء 12 فبراير - 7 مساء.

بيراميدز × حرس الحدود - الأربعاء 12 فبراير - 7 مساء.

مودرن سبورت × طلائع الجيش - الخميس 13 فبراير - 4 مساء.

إنبي × الاتحاد - الخميس 13 فبراير - 7 مساء.

تذكرتي الدوري المصري الجولة 13
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