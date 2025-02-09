خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري
الأحد، 09 فبراير 2025 - 15:06
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة 13 من الدوري يوم الثلاثاء 11 فبراير وحتى الخميس.
وإليكم مباريات الجولة 13
فاركو × الزمالك - الثلاثاء 11 فبراير - 4 مساء.
الأهلي × غزل المحلة - الثلاثاء 11 فبراير - 7 مساء
زد × سيراميكا كليوباترا - الأربعاء 12 فبراير - 4 مساء.
الجونة × الإسماعيلي - الأربعاء 12 فبراير - 4 مساء
المصري × البنك الأهلي - الأربعاء 12 فبراير - 7 مساء.
بيراميدز × حرس الحدود - الأربعاء 12 فبراير - 7 مساء.
مودرن سبورت × طلائع الجيش - الخميس 13 فبراير - 4 مساء.
إنبي × الاتحاد - الخميس 13 فبراير - 7 مساء.
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