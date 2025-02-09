انتهت دوري المحترفين - الداخلية (0)-(0) المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية ضد المقاولون العرب في الجولة 21 من دوري المحترفين المصري.

الداخلية يحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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نهاية المباراة

نهاية الشوط الأول

ق9. هدف غير محتسب للمقاولون العرب لوجود حالة تسلل.

بداية المباراة