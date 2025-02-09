قبل غلق باب القيد.. مودرن سبورت يستعير أحمد أيمن منصور من المصري

الأحد، 09 فبراير 2025 - 14:33

كتب : عمرو نبيل

المصري ضد سموحة

أتم مودرن سبورت آخر تعاقداته الشتوية بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد انتقل إلى مودرن سبورت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونجح مودرن في إتمام التعاقد مع اللاعب قبل نهاية فترة القيد أمس السبت.

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وعاد أحمد أيمن من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها مع المصري في شهر مارس من العام الماضي.

وجلس اللاعب على مقاعد البدلاء في مباراة المصري قبل الماضية ضد وادي دجلة في كأس مصر.

ولم يشارك اللاعب مع المصري في أي مباراة حتى الآن منذ عودته من الإصابة.

وعاد صاحب الـ 30 عاما للمصري في بداية الموسم الماضي قادما من الزمالك.

وشارك أيمن في 12 مباراة بقميص المصري في الموسم الماضي قبل الإصابة.

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