الأهلي يعلن تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي

الأحد، 09 فبراير 2025 - 13:57

كتب : FilGoal

محمد شوقي - الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم.

محمد شوقي

النادي : معتزل

الأهلي

وأتم محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول ووضع آليات العمل الداخلية للفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، وبعد اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الأحد، تقرر تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي.

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ويأتي ذلك لشؤون الفريق الأول لكرة القدم.

أما المرحلة الثانية من التطوير فسوف تشمل باقي قطاع الكرة بهدف تعزيز البناء الرياضي الشامل وتحقيق الأهداف المنشودة.

وسبق وأن عمل محمد شوقي كمدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

كما عمل في نفس المنصب رفقة الراحل إيهاب جلال بفترة قصيرة تولى فيها قيادة المنتخب.

ويعمل محمد شوقي في الوقت الحالي كنائب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

وكان محمد شوقي أحد أفراد الجيل الذهبي للأهلي ومنتخب مصر الذي حقق العديد من البطولات في الفترة من 2005 وحتى 2010.

وانتقل محمد شوقي من المصري إلى الأهلي في عام 2003 قبل أن يتألق بالقميص الأحمر ومنه ينتقل إلى الدوري الإنجليزي مع نادي ميدلزبره.

وعمل محمد شوقي كمدرب مساعد للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

الأهلي محمد شوقي المدير الرياضي
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