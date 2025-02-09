خبر في الجول - اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي بشأن حكام مباراة القمة

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بشأن طلب حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قد وافق على طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة.

ويبدأ اتحاد الكرة البحث في السير الذاتية للحكام من أجل اختيار حكما لمواجهة الأهلي ضد الزمالك.

وتقدم الأهلي بخطاب رسمي لاتحاد الكرة أمس السبت بسبب الأمور التحكيمية.

وطالب الأهلي في خطابه بسرعة تعيين خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام.

كما طالب الأهلي بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويليه الزمالك برصيد 23 نقطة.