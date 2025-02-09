كليمون تروبين حكما لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حكم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لثمن النهائي على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر يويفا تعيين كليمون توربين لمباراة الذهاب.

الحكم الفرنسي سبق إدارة 7 مباريات سابقة لريال مدريد كانت جميعها في دوري أبطال أوروبا.

وخلال تلك المباريات فاز ريال مدريد في 6 وتعادل في واحدة ضد بايرن ميونيخ بالموسم الماضي.

وسبق لتروبين قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ولفربول في موسم 2021/2022 والتي انتهت بفوز الميرينجي بهدف دون رد ليتوج باللقب.

أما مع مانشستر سيتي قاد تروبين 4 مباريات سابقة فاز الفريق خلالها في 3 وخسر واحدة كانت بالموسم الماضي ضد يوفنتوس في الدور الأول.

المباراة ستكون هي الأولى في دوري أبطال أوروبا لعمر مرموش بقميص مانشستر سيتي بعد تسجيله في القائمة الأوروبية للفريق.