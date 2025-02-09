خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام

الأحد، 09 فبراير 2025 - 13:22

كتب : أحمد الخولي

أوسكار رويز - حكم كولومبي

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على تعيين الكولومبي أوسكار جوليان رويز لتولي رئاسة لجنة الحكام.

وكان هاني أبو ريدة قد كشف في وقت سابق انتظار الاجتماع مع ماسيمو بوساكا مدير لجنة تطوير الحكام بالاتحاد الدولي قبل اختيار رئيس لجنة الحكام المصري.

ويتواجد بوساكا في مصر بالوقت الحالي لعقد ورشة تطوير للحكام المصريين واستعراض بعض الحالات من الدوري.

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وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قد استقر على تعيين أوسكار رويز لرئاسة لجنة الحكام المصرية خلال الفترة المقبلة.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

فيفا اتحاد الكرة لجنة الحكام أوسكار رويز
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