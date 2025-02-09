الرياضية: اتحاد جدة يطلب حكاما أجانب لمواجهتي الهلال والوحدة

طلب اتحاد جدة حكاما أجانب لمباراتي فريقه ضد الوحدة والهلال على الترتيب في الدوري السعودي.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الوحدة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الهلال يوم 22 من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 21.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن اتحاد جدة قد أتم إجراءات تحويل المبالغ المالية لحساب الاتحاد السعودي من أجل تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراتين.

ويدرس نادي اتحاد جدة اتباع هذه الاستراتيجية لجميع مبارياته المقبلة.

وينفرد اتحاد جدة بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة عقب مرور 19 جولة.

ويبتعد اتحاد جدة عن الهلال صاحب المركز الثاني بنقطتين فقط.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام فريق الرياض يوم الجمعة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين للمنافسة على قمة الدوري.