الرياضية: اتحاد جدة يطلب حكاما أجانب لمواجهتي الهلال والوحدة

الأحد، 09 فبراير 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

طلب اتحاد جدة حكاما أجانب لمباراتي فريقه ضد الوحدة والهلال على الترتيب في الدوري السعودي.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الوحدة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الهلال يوم 22 من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 21.

أخبار متعلقة:
الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية 4 في 6.. أهلي جدة يعمق جراح جوميز بهزيمة جديدة بنزيمة يقود اتحاد جدة لفوز قاتل واعتلاء القمة مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن اتحاد جدة قد أتم إجراءات تحويل المبالغ المالية لحساب الاتحاد السعودي من أجل تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراتين.

ويدرس نادي اتحاد جدة اتباع هذه الاستراتيجية لجميع مبارياته المقبلة.

وينفرد اتحاد جدة بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة عقب مرور 19 جولة.

ويبتعد اتحاد جدة عن الهلال صاحب المركز الثاني بنقطتين فقط.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام فريق الرياض يوم الجمعة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين للمنافسة على قمة الدوري.

الدوري السعودي اتحاد جدة الهلال الوحدة
نرشح لكم
تقرير سعودي: النصر يتفق مع رونالدو على تجديد عقده.. وقيمة راتبه إصابة موسى ديمبيلي في مفصل القدم.. وفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه عن الاتفاق مدرب فاركو السابق يفرض التعادل على الهلال ويشعل صراع الصدارة الهلال يحسم الجدل حول مستقبل سالم الدوسري الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية 4 في 6.. أهلي جدة يعمق جراح جوميز بهزيمة جديدة النصر يتخطى الفيحاء بثلاثية دوران ورونالدو وزارة الرياضة السعودية تعيد تسمية ملعب الجوهرة المشعة
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: رفض استئناف راؤول أسينسيو لنشره فيديو مخل 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري - فاركو (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
استراحة - بتروجت (0)-(1) سموحة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
بمناسبة افتتاح أكاديمة توتي.. وزارة الشباب والرياضة تقيم مباراة بين نجوم الكرة العالمية والمصرية ساعة | الكرة المصرية
الخليفي: سعيد للغاية بعمل كامبوس.. ولم أر هذا التفاهم بين مدرب ومدير رياضي ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس بيتيس التنفيذي يتحدث عن احتمالية بقاء أنتوني بشكل دائم ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك - بنتايك وحمدي أساسيان.. وظهور مصدق ضد فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل فاركو: عمرو ناصر وأحمد جمال يقودان الهجوم ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر