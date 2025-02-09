إصابة موسى ديمبيلي في مفصل القدم.. وفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه عن الاتفاق

الأحد، 09 فبراير 2025 - 12:40

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - الاتفاق

تعرض الفرنسي موسى ديمبيلي محترف الاتفاق السعودي لإصابة في مفصل القدم تسببت في استبداله اضطراريا أمام الأخدود.

موسى ديمبيلي

النادي : الاتفاق

الاتفاق

وتغلب الاتفاق على الأخدود بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي وسجلهما جورجينو فينالدوم وإيكامبي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة ديمبيلي في مفصل القدم وهو ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.

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ويخضع ديمبيلي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة لتقييم حالته وتحديد مدة الغياب عن فريق الاتفاق.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 25 نقطة عقب مرور 19 جولة.

وحقق الاتفاق الفوز في آخر مباراتين خاضهم بمسابقة الدوري السعودي.

ولعب موسى ديمبيلي 19 مباراة مع الاتفاق في الدوري هذا الموسم وساهم في 11 هدفا.

إذ سجل ديمبيلي سبعة أهداف وصنع 4 آخرين.

الاتفاق موسى ديمبيلي الرياضية السعودية
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