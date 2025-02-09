جميع صفقات الميركاتو الشتوي بدوري المحترفين

أغلق سوق الانتقالات الشتوي المصري وأجرى كل فريق صفقاته التي ستساعد على وصوله لأهدافه بالنصف الثاني من الموسم في الدوري المصري بجميع درجاته.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع الصفقات التي أجريت في سوق الانتقالات الشتوي المنقضي.

بلدية المحلة

ميدو العطار مهاجم الداخلية، ويوسف خليل من مالية كفر الزيات ومحمد عوض من المنيا وعبدالله محمود شرقية من كيما أسوان وحميدة عبيد وسط أبو قير للأسمدة وأحمد شوقي حارس مرمى طنطا وكريم رأفت ظهير أيمن راية وموسيس نيجيري وجاشوا ناشئ من نيجيريا وأحمد الألفي لاعب وسط سبورتنج ورحل عن الفريق إسلام مرزوق إعارة للاتحاد السكندري ومحمد غزال وعلي عباس بيسو وحمزة مجدي وعلاء عطا

المقاولون العرب

علي ياسر مهاجم الزمالك وعبد الله عبادي مدافع الجونة وعمرو بركات جناح القناة وعبظ الرحيم عموري ظهير أيمن وعبد الناصر محمد جناح وحازم أبو سنة مهاجم غزل المحلة ومحمد جمال الكارتة وأحمد الطيب من حرس الحدود وباسم عادل ظهير أيمن من مودرن

الداخلية

ألان كيمبادي من بتروجت ومحمد عبدالله من ايسترن كومباني وعاصم عبد العزيز مهاجم الحمام وأحمد حسين جناح السكة الحديد مودرن ومحمد طارق مدافع الزمالك ومحمد رزق وسط دجلة ، ومحمد سمارة مهاجم راية ورضا محمد جناح الإنتاج الحربي ومسعد عوض حارس أسوان

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لافيينا

أحمد شديد قناوي ظهير ايسر السكة الحديد مودرن وإسلام سلامة ظهير أيمن بايونيرز وعلي كولر وإبراهيم سعيد من اهلي الغرق وأحمد توفيق ظهير أيمن مودرن وإسلام محمد مدافع سمنود وإسلام فتحي جناح طلائع الأسطول ويوسف أحمد مدافع طلائع الأسطول

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وادي دجلة

لا يوجد

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طنطا

أحمد الخطيب وأحمد حسني وميدو حسام ومحمود عبد المنصف حارس دكرنس وسعيد هاني وكارل هيرلين ومحمد شعبان وفهد جمعة وسليمان بابا توندي وفارس طارق وأحمد الكوني وفتحي السيد وإسلام جمال والعربي بدر

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السكة الحديد مودرن

محمد طارق حارس مودرن ومحمد ناجي جدو مهاجم ومحمد زينهم جدو جناح من الشمس وميدو جمال مهاجم طنطا

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راية

حازم هاني مدافع المنصورة وكريم لا لا جناح وأحمد عبد المنعم من الداخلية وعبد الرؤوف زيكو من حرس وويليام مهاجم من الحرس ومحمد الفيل من بروكسي وأحمد اوكا مدافع من طنطا وأحمد فضل مدافع من بايونيرز وعلي بيسو وسط من بلدية المحلة ومحمد صالح بيبو مهاجم من شربين ومحمد الصغيري مدافع من ألو إيجيبت وأحمد مانجا جناح من ميجا سبورت وفارس عزت مدافع من الداخلية

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بروكسي

عبدالله وحيد جناح من مكادي ومحمد السيد جناح من مياة البحيرة وأحمد حسين ظهير أيمن من نادي مبارك وأحمد عماد مدافع إعارة من المصري وممصطفى كاجو ظهير ايسر حرس الحدود وعبد الرحمن شتا تاحا وسط من الجونة وسيلا وسط من السكة الحديد وفارس رضا جناح من ديروط

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القناة

محمد البشبيشي حارس الذهب السعودي وأحمك رفعت جناح الترسانة وعبد العزيز ساندي كاميروني تشادي و محمد دياب مدافع طلائع الجيش ومؤمن مهدي مدافع سبورتنج

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وي

مصطفي فوزي مهاجم زد والداخلية

محمد عادل امو صانع العاب بيراميدز وبلدية المحله

عمرو صالح باك لفت الاتحاد السكندري

احمد رشدي من انبي 2003

ابو قير للأسمدة

محمد فوزي حارس حرس الحدود ومحمد مزيكا مدافع لافيينا وأحمد كيشو من الترسانة وعلي أوسكار جناح إنبي وهشام نيمار من لافيينا وهاني الطامي وسط الاتحاد السكندري وحسام بركات مهاجم القناة

بترول أسيوط

محمد حسين وعبد الله سلام من منتخب السويس ومؤمن عيد من بايونيرز وعبد الرحمن يوسف من بني عبيد وعمرو الباشا من بلدية المحلة

أسوان

لا يوجد بسبب عقوبة إيقاف القيد

ديروط

حمزة مجدي من بلدية المحلة واديمولا كريم من سيراميكا وعبد الرحمن شريف من الداخلية وإسلام صلاح من أسوان والاوغندي العباسي من سيراميكا وسليم محمد من الرجاء والجزائري عمر بالخيره

الترسانة

حسن ياسين جناح من الجونة ومحمد شوقي فؤاد ديفندر من دكرنس و محمد مرسي قادما من أبو قير في مركز صانع الألعاب، والمدافع محمد حسام الشرخة من طنطا

والظهير الأيسر إيهاب سمير من حرس الحدود ولاعب الوسط مدحت فقوسة والمدافع محمد جابر ثنائي من بروكسي

منتخب السويس

صبحي مجدي اعارة من الترسانة

أحمد حمزاوي اعارة و

أحمد جوده من كهرباء اسماعيلية ومحمد حمدي ميسي وأحمد ماهر

كهرباء الإسماعيلية

محمد أشرف لاعب وسط السكة الحديد مودرن وباسم عادل مدافع الترسانة

المنصورة

حاتم جميل مولر مهاجم منتخب السويس ومحمد صبري مدافع الترسانة وفتحي مجدي وسط الترسانة وحسام البدري باك شمال وجناح الترسانة

علي خالد وسط هلال مطروح

سعد صالح وسط مهاجم إعارة من بيلا ومحمود مانجا وسط من المقاولون العرب

سبورتنج

مروان أحمد مدافع إعارة من وي، وصالح حمد لاعب الترسانة البحرية ومحمد الظريف وكريم عبد الحق لاعب لافيينا