كرة يد - محمد سند يحقق رقما مميزا بالوصول إلى الهدف رقم 1100

الأحد، 09 فبراير 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

محمد سند - كرة يد

واصل محمد سند تألقه مع فريق نيم الفرنسي لكرة اليد وحقق رقما مميزا جديدا.

ووصل محمد سند إلى 1100 هدفا خلال مسيرته مع الفريق الفرنسي.

ويعتبر سند أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر لكرة اليد وكان ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة العالم 2025.

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واحتفل نادي نيم الفرنسي بوصول سند إلى هدفه رقم 1100.

ويحتل نيم المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم عقب مرور 15 جولة.

وجمع نيم 13 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن المركز الخامس.

ولم يذق نيم طعم الخسارة في آخر أربع مباريات بعد بداية غير جيدة في الدوري.

ويرافق محمد سند في فريق نيم، زميله مهاب سعيد المنضم حديثا لصفوف النادي الفرنسي.

وحقق منتخب مصر لرجال كرة اليد المركز الخامس في بطولة العالم 2025 والتي أقيمت بدول كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويعتبر ذلك ثاني أفضل مركز في تاريخ منتخب مصر بالبطولة بعد الحصول على رابع بطولة العالم 2001.

كرة يد نيم الفرنسي محمد سند
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