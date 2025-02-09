سيميوني: الحكم أدى بشكل جيد في الدربي.. وأتيحت لنا فرص لإنهاء المباراة

يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن أداء حكم مباراته ضد ريال مدريد كان جيدا.

وتعادل أتليتكو مدريد مع ريال مدريد بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن الحكم تعامل مع ركلة الجزاء بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل "بعض الناس قد يرون أن سيبايوس استحق بطاقة حمراء، أعتقد أن الحكم كان يجب أن يراها على الأقل وبعض الناس لا يتفقون، أعتقد ان الحكم اتخذ قراره في النهاية وأعتقد أن قراراته بشكل عام كانت جيدة".

وتابع "القد لعبنا شوط أول جيد جدا ولكن لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا".

وأكمل "كان بإمكاننا استغلال الفرص بشكل أفضل وهذا أدى للتعادل على الرغم من أننا شعرنا في بعض أجزاء المباراة أن بإمكاننا الفوز".

وأتم "سجلوا مبكرا في الشوط الثاني ثم سددوا على العارضة ولعبوا بعد ذلك بكثافة أكبر ولكن بعد 20 دقيقة بدأنا في التحكم بالمباراة وحصلنا على فرصنا أيضا وفي النهاية انتهت المباراة بالتعادل ويشعر كل من الفريقين بأنهما كانا يستحقان الفوز".

وارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 49 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.