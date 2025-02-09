أنشيلوتي: لا أريد الحديث عن التحكيم.. ونفس التشكيل سيكون له الأولوية ضد مانشستر سيتي

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لعب بشكل جيد واستحق تحقيق الفوز ضد أتليتكو مدريد.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أريد الحديث عن التحكيم اليوم".

وواصل "كنا نستحق أكثر من المباراة، لقد لعبنا شوط ثاني رائع ولكن الشوط الأول كان مختلفا بسبب البطء وأثرت ركلة الجزاء علينا وفي الشوط الثاني استغلينا توسيع الملعب، وخلق فينيسيوس ورودريجو الكثير من الخطورة من خارج منطقة الجزاء".

وأكمل "حكم الفيديو هو من قرر احتساب ركلة الجزاء، حكم الساحة كان قريبا جدا وشاهد بوضوح، رأيت ركلة جزاء أخرى أيضا في مباراة بلباو وجيرونا، الناس في كرة القدم لا يفهمون هذه الأشياء".

وتابع "الفريق كان ملتزما وقمنا بالتضحيات وكانت نوايا أتليتكو واضحة بعد هدف التقدم وهي الدفاع واللعب على المرتدات ولكن دفاعنا كان جيدا وأسينسيو وتشواميني قدما مباراة رائعة وكنا قريبين من الفوز".

واستمر "كنا نريد تركيز فينيسيوس على طرف الملعب حتى من بداية المباراة ولكن أحيانا مع الدفاع المتأخر يضطر للدخول إلى العمق ولكن من الأفضل أن التحلي بالصبر وأن تلعب على الأطراف، الهدف الذي سجلناه كان من وضعية واحد على واحد".

وكشف "تحدثنا في غرفة خلع الملابس عن ترك بعد المساحة عقب تلك المباراة وكان الفريق يشعر بالإحباط من عدم الفوز ولكن نحن سعداء لأننا في الصدارة، سيكون هذا الدوري تنافسيا للغاية وقد كان أسبوعا محتدما ويوم الثلاثاء لدينا مباراة أخرى هامة".

وشدد "سيبايوس لعب مباراة جيدة كالعادة، الفريق بأكمله كان جيدا وفالفيردي كان رائعا ويوم الثلاثاء نريد نفس الفريق الذي لعب ضد أتليتكو، سنرى كيف سيتعافوا لأن المباراة كانت صعبة ولكن من لعبوا سيكون لهم الأفضلية للمشاركة".

وأضاف "ضد مانشستر سيتي قد نلعب بخطين من أربعة لاعبين مع وجود بيلينجهام على الأطراف أكثر، لقد عملت تلك الطريقة بشكل جيد ولا أعتقد أنني أتذكر أي تصدي لكورتوا، ومبابي وفينيسيوس لعبا دورا كبيرا في العودة ومساندة الفريق".

وأتم "تصريحات سيميوني عن كون برشلونة الأفضل؟ لكل شخص رأيه سيكون الدوري صعبا حتى النهاية ولكن نحن سعداء رغم الصعوبات من قبل بداية المباراة، كان هناك صورة لكارباخال وميليتاو وروديجير وألابا وهم يساندون الفريق قبل بداية المباراة وهذا يعني أننا بالرغم من الصعوبات نؤدي بشكل جيد".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 50 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي سيلتقي اليوم ضد إشبيلية.