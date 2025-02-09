ميسي وسواريز يسجلان في انتصار إنتر ميامي بخماسية أمام أوليمبيا وديا

يواصل فريق إنتر ميامي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد في أمريكا بخوض مباريات ودية.

وتغلب إنتر ميامي على أوليمبيا من هندوراس بخمسة أهداف دون مقابل وديا.

وسجل ميسي هدفا ولويس سواريز هدفا ضمن الخمسة أهداف المسجلة.

إذ افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 27، وعزز ريندوندو التقدم بهدف ثان في الدقيقة 44، قبل أن يسجل آلين الهدف الثالث في الدقيقة 47 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 54، واختتم سايلور التهديف بعدما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 79.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في يونيو المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)