كرة يد - يحيى خالد يقود سان جيرمان لإقصاء حامل لقب كأس فرنسا والتأهل للمربع الذهبي

انتصر باريس سان جيرمان بقيادة يحيى خالد على نانت إلى نصف نهائي كأس فرنسا لكرة اليد.

وانتهى اللقاء بنتيجة 35-35 وحسم يحيى خالد التأهل لصالح باريس بفضل تسجيل رميته الجزائية الأخيرة.

ويعد نانت هو حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة وفاز العام الماضي على باريس سان جيرمان في النهائي.

وانتصر مونبييليه على أيك بنتيجة 33-31 في نفس المرحلة.

ويعد مونبييليه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة آخرها في 2016، ويأتي خلفه باريس برصيد 6 ألقاب.

وتأهل شامبرلي أيضا إلى المربع الذهبي بالفوز على دانكيرك بنتيجة 28-24.

وكان ليموج الذي يلعب له سيف الدرع قد حجز بطاقة تأهله مبكرا لنصف النهائي بالفوز على سان رافائيل بنتيجة 33-30.

يذكر أن شبكة قنوات أون تايم فازت بحقوق بث البطولة بدءا من ربع النهائي.

وستبث القناة مباريات قبل النهائي التي تقام في يومي 8 و9 إبريل، بالإضافة إلى المباراة النهائية يوم 18 مايو المقبل.