كرة يد - يحيى خالد يقود سان جيرمان لإقصاء حامل لقب كأس فرنسا والتأهل للمربع الذهبي

الأحد، 09 فبراير 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

انتصر باريس سان جيرمان بقيادة يحيى خالد على نانت إلى نصف نهائي كأس فرنسا لكرة اليد.

وانتهى اللقاء بنتيجة 35-35 وحسم يحيى خالد التأهل لصالح باريس بفضل تسجيل رميته الجزائية الأخيرة.

ويعد نانت هو حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة وفاز العام الماضي على باريس سان جيرمان في النهائي.

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وانتصر مونبييليه على أيك بنتيجة 33-31 في نفس المرحلة.

ويعد مونبييليه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة آخرها في 2016، ويأتي خلفه باريس برصيد 6 ألقاب.

وتأهل شامبرلي أيضا إلى المربع الذهبي بالفوز على دانكيرك بنتيجة 28-24.

وكان ليموج الذي يلعب له سيف الدرع قد حجز بطاقة تأهله مبكرا لنصف النهائي بالفوز على سان رافائيل بنتيجة 33-30.

يذكر أن شبكة قنوات أون تايم فازت بحقوق بث البطولة بدءا من ربع النهائي.

وستبث القناة مباريات قبل النهائي التي تقام في يومي 8 و9 إبريل، بالإضافة إلى المباراة النهائية يوم 18 مايو المقبل.

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