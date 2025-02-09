مدرب المصري: لا زال لدى بامبو الكثير ليقدمه.. وهدفنا حصد أكبر كم من النقاط

الأحد، 09 فبراير 2025 - 00:39

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - المصري

أبدى محمد عبد الكريم مدرب المصري سعادته بفوز الفريق بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة.

وقال محمد عبد الكريم مدرب المصري عبر صدى البلد: "استطعنا إخراج اللاعبين من الحالة الذهنية السلبية بعد التعادل مع زد في الدوري وتفادي مفاجأة وادي دجلة في كأس مصر".

وأضاف "الدوري صعب للغاية وعلي ماهر أخبر اللاعبين قبل المباراة أن الفوز يعني الاستفادة من نتائج المنافسين، وهي 3 نقاط غالية في آخر أسابيع المرحلة الأولى".

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وأردف "في بعض المباريات كنا متقدمين بالهدف الأول ونستقبل هدفا كما حدث ضد زد، لكن أمام الاتحاد سجلنا هدفا ثانيا قبل تقليصهم للفارق".

وأكمل "كريم بامبو كان سيء الحظ في بدايته مع الفريق بسبب الإصابات، ولا زال لديه الكثير ليقدمه".

وواصل "عودة خالد الغندور وليستويل أمانكونا مهمة في ظل ضغط المباريات والسفر بين السويس والإسكندرية".

وأتم "مواجهة البنك الأهلي صعبة للغاية وسنبدأ الاستعداد لهم من الأحد خاصة أن الفوز صعب وسنحاول حصد أكبر كم من النقاط للابتعاد عن المنافسين في المقبل".

سجل كريم بامبو ثنائية الفريق البورسعيدي فيما قلص يوسف أسامة نبيه الفارق للفريق السكندري.

الفوز رفع رصيد المصري لـ 22 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

فيما ظل الاتحاد في المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة.

المصري كريم بامبو الدوري المصري
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