برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو للمرة الثالثة تواليا

تعادل تعادل ريال مدريد مع غريمه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل خوليان ألفاريز هدف أتليتكو مدريد، بينما أحرز كيليان مبابي هدف ريال مدريد.

وللمباراة الثالثة على التوالي ينتهي دربي المدينة بالتعادل بنفس النتيجة.

ويعتبر برشلونة منافس الملكي والروخيبلانكوس المستفيد من ذلك التعادل في حال فوزه على منافسه إشبيلية في الجولة ذاتها اليوم الأحد.

وشارك أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد في المباراة الـ300 له ليصبح تاسع أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي.

وكرم ريال مدريد أسطورته مارسيلو قبل بداية المباراة.

وبهذا التعادل وصل ريال مدريد للنقطة الـ50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 49 في الوصافة.

ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

بداية متوسطة

كانت بداية المباراة متوسطة بين الفريقين إذ استحوذ ريال مدريد على الكرة لكن دون إحداث خطورة على مرمى يان أوبلاك.

وسدد فينيسيوس جونيور كرة أرضية قوية في الدقيقة 20 لكن بعدت المرمى.

وفي الدقيقة 23 عاد الحكم إلى الفيديو لشك في وجود ركلة جزاء لأتليتكو بعد دهس أوريلين تشواميني قدم صامويل لينو.

وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لأتليتكو سددها ألفاريز مسجلا الهدف الأول. في الدقيقة 35.

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وحاول خافي جالان مضاعفة النتيجة في الدقيقة 44 من تسديدة مقوسة داخل منطقة الجزاء علت المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 50 تعادل مبابي لريال مدريد بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء ثم سددها مباشرة في المرمى.

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وجاءت رأسية جود بيلينجهام في العارضة في الدقيقة 52.

وسدد رودريجو كرة قوية في الدقيقة 71 تصدى لها أوبلاك.

وحاول رودريجو مرة أخرى خطف الفوز في الدقيقة 82 من تسديدة صاروخية لكن مرت بجانب المرمى.

وانتهت المباراة بالتعادل وحصول كل فريق على نقطة.