حوار – جراديشار: لا أطيق الانتظار لمواجهة ميسي.. وصدى انتقالي لـ الأهلي جنوني

عبر السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي عن سعادته بتواجده مع الفريق الأحمر، مؤكدا أنه متحمس لخوض المزيد من التجارب مع الأهلي والمنافسة على كل البطولات.

نيتس جراديشار النادي : الأهلي الأهلي

ومنذ انتقاله للأهلي نجح جراديشار في تسجيل 3 أهداف أمام كل من بيراميدز ومودرن سبورت وبتروجت، كما صنع هدفين.

وأجرى نيتس جراديشار حوارا مطولا مع موقع الأهلي ينقله لكم FilGoal.com.

وجاء حوار جراديشار كالآتي:

"لم أتوقع ما حدث معي إنها بداية جيدة جدا، وآمل في الاستمرار على هذا النحو والانسجام مع الفريق، فهذا الأمر مهم لأي لاعب في البداية. ولا شك أن الطريقة التي استقبلني بها الجميع كانت رائعة، وكان ذلك لطيفا جدا".

"في مباراة بيراميدز عندما رأيت الجماهير كنت منبهرا لذا قمت بتصوير مقطع فيديو لهتافات الجماهير بهاتفي. كان الأمر مذهلا حقا، وأنا سعيد جدا بالحصول على الفرصة للمشاركة ومساعدة الفريق في التعادل والحصول على النقطة لكن كان ينبغي لنا أن نفوز بالمباراة.

اللاعبون قدموا لي بعض النصائح قبل المشاركة حتى أستطيع الدخول مباشرة في أجواء المباراة وحتى لا أتأثر بضغط الجماهير وأن أستمتع باللقاء".

"أتحدث كثيرا مع شوبير وربيعة والدبيس وكذلك مع أفشة فهو شخص مرح. بعض اللاعبين يتحدثون الإنجليزية والبعض الآخر يمزح معي باللغة العربية، إنه لأمر جيد حقا لأنهم رحبوا بي وساعدوني في كل ما أحتاج إليه، مارسيل كولر يتحدث معي باللغة الإنجليزية وهو لطيف للغاية وقدم لي نصائح جيدة".

"الثقافة هنا مختلفة، أسلوب الحياة مختلف، كل شيء جديد بالنسبة إلي، لذا أعتقد أنني سأحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم. الأهلي هو أكبر ناد في إفريقيا ولديه جماهير رائعة وتاريخ كبير لذلك فضلت الانضمام إليه، وأعلم أنها فرصة جيدة، كان لدي الكثير من الخيارات في أوروبا، لكن جاءني عرض الأهلي وقد رأيت وضع الفريق وكل شيء فقررت الحضور إلى القاهرة واللعب مع نادي القرن".

"كرة القدم في أوروبا تعتمد أكثر على الالتحامات، لكن هنا اللعب مفتوح بشكل أكبر والاعتماد كثيرا على التحركات والتكتيك. هنا في مصر أسلوب اللعب مناسب، تتحرك هنا وهناك، وعلى الجانبين، أعتقد أن هذا فرق كبير".

"حاليا ما زلت أقيم في الفندق لكنني وجدت منزلا وسأنتقل إليه في الأسبوع المقبل. القاهرة يعيش فيها 30 مليون شخص، هذا عدد ضخم، نعم أريد زيارة الأماكن السياحية ولكن أعتقد أنني سأحتاج إلى المزيد من الوقت وبعد ذلك سأزورها، ربما عندما تأتي عائلتي ستكون الفرصة أفضل لرؤية هذه الأماكن معهم. عائلتي قالت لي إن القرار قراري، لأنني سأعيش هنا وسأبقى هنا لفترة ولكن في النهاية إنه قراري".

video:1 جوووووووووووول⚽ .. هداف الأهلي الجديد جراديشار يفتتح التسجيل أمام مودرن سبورت ويسجل ثاني أهدافه مع النسر الأهلاوي 🦅 pic.twitter.com/oiICglZ4pk — ON Sport (@ONTimeSports) February 2, 2025

"وسام أبو علي مصاب حاليا لكنني أعلم أنه مهاجم جيد جدا، وكذلك لدينا في الفريق إمام عاشور إنه جيد جدا ونحتاج فقط إلى المزيد من الانسجام وسنسجل الكثير من الأهداف".

"إمام يجيد التحرك وله رؤية جيدة، انسجمنا معا منذ التمرين الأول، وآمل أن نواصل اللعب بنفس الطريقة وتسجيل الأهداف والحصول على النقاط للفريق. المنافسة حافز بالنسبة إلي، كل لاعب يلعب أي مباراة من أجل الفوز لإظهار قدراته والتتويج بالبطولات، لذا في كل مباراة عليك أن تلعب من أجل الفوز".

"مواجهة إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ومعه ميسي أمر رائع، لطالما رغبت في خوض مثل هذه المباريات، لذا لا أستطيع الانتظار وأتطلع بشغف إلى أن أكون جزءا منها".

"أعتقد أنه في كل مباراة لدينا فرصة للفوز بغض النظر عن المنافس، عليك فقط أن تبذل قصارى جهدك وتقدم أفضل ما لديك، وأنا أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للمضي قدما في البطولة، نفس الشيء بالنسبة إلى دوري أبطال إفريقيا، إنه أمر مذهل للغاية، فلم ألعب مباريات مثل هذه من قبل، لذا سأكون سعيدا جدا بالمشاركة بها".

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صدى الانتقال للأهلي؟

"نعم، أشعر بذلك، فالرسائل لا تتوقف على هاتفي، انتقلت من ألف متابع إلى 190 ألفا، إنه أمر جنوني".

"قبل المباريات أذهب لتفقد الملعب ثم أستمع إلى الموسيقى وأستعد للمباراة وأدخل المواجهة بذهن صافٍ، لأظهر لماذا أنا هنا".

"لم أقابل الكثير من الجماهير بعد، لكن في طريقي إلى الفندق يريد الجميع التقاط صورة معي، وعندما أذهب إلى التسوق يطلب الجميع التقاط صورة أيضا، الجماهير هنا لطيفة جدا، لا يفرضون عليك التقاط الصور بل يطلبون ذلك بكل احترام. أعدهم بأنني سأبذل قصارى جهدي في الملعب وفي كل تدريب وفي كل مباراة، وسأظهر أفضل ما لدي لأساعد الفريق على الفوز بالألقاب".

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