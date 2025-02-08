طبيب الأهلي يعلن موعد بنشرقي وداري للمشاركة في المباريات.. وموقف معلول ووسام وطاهر

السبت، 08 فبراير 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

أحمد جاب الله - طبيب الأهلي

أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي موعد مشاركة أشرف بنشرقي وأشرف داري في المباريات، والموعد المبدئي لعودة وسام أبو علي ويحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر.

وقال طبيب الأهلي عبر MBC مصر 2: "أشرف بنشرقي انضم وهو مصاب بشد من الدرجة الأولى للعضلة الأمامية، وبدأ المشاركة تدريجيا في المران وبنهاية الأسبوع سيكون لائقا بنسبة 100% ويُسمح له بالمشاركة في المباريات".

وأضاف "لا صحة لتجدد إصابته، وسيكون جاهزا لخوض المباريات قبل لقاء الزمالك المقبل".

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وواصل "علي معلول لائق طبيا للمشاركة في المباريات منذ مشاركته في المران كاملا من 5 أسابيع، ولا توجد أي محاذير طبية طالما اللاعب يشارك في المران كاملا، وخوض المباريات يعود للجانب الفني".

وتابع "أشرف داري عاد للمشاركة في المران تدريجيا، ولأول مرة يصاب في الخلفية منذ انضمامه للأهلي وهي ليست إصابة متجددة وهو لا يعاني من إصابات مزمنة، والجهاز الفني سيحدد موقفه من خوض المباريات".

وأردف "طاهر في المرحلة الأخيرة وسيجري قياسات بدنية الأحد قبل أن يعود الأسبوع المقبل. إمام عاشور سليم، وجميع إصابات لاعبي الأهلي طبيعية لكن إصابة طاهر نادرة ولا تحدث كثيرا".

وأكمل "وسام أبو علي عانى من إصابة في العضلة الخلفية وهو حاليا في المرحلة التأهيلية الأخيرة وسيعود بعد أسبوع أو 10 أيام لخوض المباريات، وربما يلحق بمباراة القمة".

واستدرك "يحيى عطية الله أجرى جراحة بعد تعرضه لكسر مضاعف في عظام الوجه وبدءا من الأسبوع المقبل سيتم صناعة قناع وجه خاص وسيعود بعد شهر لخوض المباريات".

ويستعد الأهلي للقاء غزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز.

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