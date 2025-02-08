وكيله يكشف سبب عدم إتمام انتقال سيري إلى الزمالك

كشف عمر ناجي وكيل أعمال كاليب زادي سيري لاعب فويفودينا الصربي عن عدم انتقال اللاعب إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتهت فترة الانتقالات الشتوية في مصر.

وقال عمر ناجي لقناة إم بي سي مصر 2: "اللاعب كان مرحبا للانتقال إلى الزمالك وكان يعرف أن النادي سيدفعه للأمام".

وأضاف "الصفقة كانت قريبة من إبرامها خلال الـ48 ساعة الماضية، لكن منذ ساعات قليل توقفت".

وأكمل "توقفت الصفقة بسبب عدد الأجانب في الزمالك، لكن من الممكن أن تتأجل إلى الصيف المقبل".

وشدد "سنتفاوض من جديد في الصيف لنتوصل إلى اتفاق".

وأوضح "كنت متأكدا أن اللاعب كان سيصنع الفارق مع الزمالك".

وأنهى حديثه قائلا: "سيري لم يشارك في مباراة فريقه اليوم تمهيدا لانتقاله إلى الزمالك".

وبدأ الإيفواري مسيرته الكروية في أكاديمية سيتي سبور دو ماركوري في أبيدجان.

بعد ذلك انتقل إلى أجاكسيو الفرنسي الذي صعده للفريق الأول في عام 2018.

وفي العام التالي 2019، انتقل سيري إلى كان الفرنسي مقابل 2 مليون يورو.

وبعد قرابة 5 سنوات، تحديدا في فبراير 2024، انتقل سيري إلى فويفودينا الصربي مقابل 120 ألف يورو.

ومع ناديه الحالي لعب سيري 46 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 10، وهي الحصيلة الأفضل في مسيرته.

على الجانب الآخر لعب مع فريق أجاكسيو 26 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفا آخر.

أما في كان، فلعب 100 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 15.