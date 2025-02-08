كوكا يسجل في فوز لو هافر على ليل.. ومشاركة متأخرة لـ عبد المنعم ضد لانس

السبت، 08 فبراير 2025 - 22:44

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

سجل المصري أحمد حسن (كوكا) لأول مرة مع لو هافر وذلك في فوز فريقه على ليل.

ولعب لو هافر ضد منافسه ليل في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 وانتهت بفوز لو هافر بهدفين مقابل هدف.

وأحرز كوكا الهدف الأول في الدقيقة 38 من صناعة عيسى سوماري.

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وضاعف سوماري النتيجة في الدقيقة 56.

وقلص تشوبا أكبوم الفارق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفاز لو هافر للمرة الأولى في الدوري منذ الجولة 12 ضد نانت بهدفين دون رد.

ويحاول لو هافر الهروب من مركزي الهبوط المباشر في الدوري.

وارتفع رصيد لو هافر للنقطة 17 في المركز الـ17 أي قبل الأخير.

بينما تجمد رصيد ليل عند النقطة 35 في المركز الخامس.

مشاركة متأخرة

وعلى الجانب الآخر شارك المصري محمد عبد المنعم كبديل في مباراة نيس ضد لانس.

وفاز نيس على خصمه لانس بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

ودخل عبد المنعم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني واستمر 3 دقائق فقط وانتهى اللقاء.

وسجل جايتان لابورد الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وحصل فاكوندو مدينا على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة 57.

وأحرز جوناثان كلاوس الهدف الثاني في الدقيقة 64 من صناعة محمد علي تشو.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 37 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وتوقف رصيد لانس عند النقطة 33 في المركز السادس.

أحمد حسن كوكا الدوري الفرنسي لو هافر محمد عبد المنعم نيس
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