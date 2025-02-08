ميدو: الزمالك أتم صفقاته بضم 4 لاعبين.. وسنعلن كل شيء في مفاوضات زيزو

كشف أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة الكرة في الزمالك عن مستجدات صفقات الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "تعاقدنا مع 4 لاعبين سيمثلون إضافة قوية للزمالك وذلك مقابل مبالغ مادية جيدة بالنسبة لنا".

وأضاف "الصفقات كانت من خلال الميزانية التي تم وضعها لتدعيم صفوف الزمالك، وأبرمنا الصفقات خلال 10 أيام فقط وهو أمر صعب للغاية".

وأكمل "أتمنى التوفيق لـ كريستيان جروس في مهمته مع الزمالك وهو مستمر في منصبه بقرار من مجلس الإدارة".

وواصل "جمهور الزمالك سيرى أن نتيجة الصفقات ستكون جيدة".

وأردف "أتوقع ظهور صلاح الدين مصدق وأحمد جفالي بمستوى مميز مع الزمالك وأطالب الجماهير بدعم الثنائي".

وأوضح "وضع الفريق الآن أفضل فنيا من 10 أيام سابقة بتواجد محمود جهاد وأحمد حسام وأحمد جفالي وصلاح الدين مصدق".

وأفصح "كنا نطمع في ضم جناح مميز وكان ذلك ضمن خطتنا ولكن ظروف التعاقد مع لاعبين أجانب أجبرتنا على الاكتفاء بالصفقات التي تعاقدنا معها".

وانتقل للحديث عن ملف تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو قائلا: "التجديد مع زيزو من أهم أولويات مجلس إدارة الزمالك مثله مثل باقي اللاعبين الكبار والأسبوع المقبل سنبدأ التفاوض مع بعض اللاعبين لتجديد تعاقدهم".

وشدد "سنفعل كل شيء للإبقاء على زيزو مع الزمالك في السنوات المقبلة، ووجوده في الفريق يصنع الفارق للأبيض".

وشرح "سنحاول أن نأخذ خطوة أخرى في مفاوضات تجديد تعاقد زيزو وهناك محاولات جديدة للإبقاء عليه ونعلم أنه إذا جدد تعاقده وأصبح في حالة استقرار سيعود لمستواه المعروف عنه مع الزمالك".

وأكد "سنحارب حتى آخر يوم للإبقاء على نجم فريقي معي بعد أن أفعل كل شيء أقدر عليه، بعد ذلك لا يهمني أي شيء ويجب أن يكون هناك مصارحة مع الجمهور وكل شيء سيتم إعلانه في الوقت المناسب".

وتابع "لدينا حالة اقتناع أن زيزو يجب أن يكون صاحب عقد مميز وفقا لما قدمه مع الزمالك في الموسم الماضي، ولكن أيضا لدينا حدود لا يجب أن نتخطاها".

وأتم تصريحاته "إذا كنت في مكان زيزو سأجدد مع الزمالك حتى إذا كنت سأتنازل عن بعض الأمور المالية، لأنه لن يجد ما وجده في الزمالك في أي مكان آخر، سنجلس معه ومع والده للتفاوض على التجديد وإذا رفض سنعلن ذلك بكل صراحة للجمهور".