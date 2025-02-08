مدرب فاركو السابق يفرض التعادل على الهلال ويشعل صراع الصدارة

السبت، 08 فبراير 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

ضمك - الهلال

عطّل ضمك ضيفه الهلال بالتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة 19 من الدوري السعودي.

ويقود ضمك الذي يلعب له طارق حامد المدرب البرتغالي نونو ألميدا الذي سبق له تدريب فاركو من قبل.

وغاب طارق حامد عن قائمة ضمك للقاء اليوم.

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وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق ماركوس ليوناردو بعد دقيقتين من إلغاء تقنية الفيديو لهدف لسيرجي ميلينيكوفيتش سافيتش.

في الشوط الثاني سجل حبيب ديالو هدفا في الدقيقة 50.

وأهدر روبن نيفيز ركلة جزاء في الدقيقة 58 مهدرا فرصة تقدم الهلال.

وقلب ديالو الطاولة بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

وبعد 4 دقائق رد الهلال بهدف التعادل من تسجيل ميلينكوفيتش سافيتش من صناعة سالم الدوسري.

وأصبح سالم ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ الدوري السعودي برصيد 51 هدفا بفارق هدفين فقط عن يحيى الشهري.

التعادل أوقف الهلال في المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.

فيما ظل ضمك في المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

ضمك الهلال الدوري السعودي
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