الصفقة الثالثة.. المصري يضم أحمد علي عامر من النجوم

السبت، 08 فبراير 2025 - 22:12

كتب : عمرو نبيل

أحمد علي دبش

أعلن النادي المصري التعاقد مع أحمد علي عامر لاعب وسط فريق النجوم الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصري.

وجاء تعاقد المصري مع أحمد علي ليكون ثالث صفقات الفريق الشتوية.

وكشف المصري عن التعاقد مع اللاعب لمدة 3 مواسم ونصف.

ويبلغ أحمد علي عامر من العمر 24 عاما وظهر مع فريقه السابق بمستوى جيد مما لفت إليه أنظار المصري.

وسبق وتم ترشيح اللاعب للانتقال إلى الزمالك وأيضا غزل المحلة في الموسم الماضي.

وكان المصري تعاقد مع كل من المهاجم النيجيري جون إيبوكا من سيراميكا كليوباترا.

وأيضا مصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي.

وفاز المصري على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في الجولة 12 من الدوري المصري، ورفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع بترتيب الدوري.

أحمد علي دبش المصري النجوم
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