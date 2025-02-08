انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) أتليتكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في دربي المدينة في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 82: تسديدة صاروخية من رودريجو تمر بجانب المرمى.

ق 71: تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها أوبلاك.

ق 52: رأسية في العارضة من بيلينجهام ترتطم في العارضة.

ق 50: جووووووووول كيليان مبابي بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء ثم سددها مباشرة في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 44: تسديدة مقوسة رائعة من خافي جالان داخل منطقة الجزاء علت المرمى قليلا.

ق 35: جووووووووول خوليان ألفاريز من ركلة جزاء.

ق 34: ركلة جزاء لأتليتكو بعد دهس من تشواميني على قدم صامويل لينو.

ق 23: العودة إلى الفيديو لشك في وجود ركلة جزاء لأتليتكو.

ق 20: تسديدة أرضية قوية من فينيسيوس تبعد المرمى.

انطلاق المباراة

تكريم مارسيلو قبل بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل