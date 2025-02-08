مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) أتليتكو.. بداية الشوط الثاني
السبت، 08 فبراير 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في دربي المدينة في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
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انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 44: تسديدة مقوسة رائعة من خافي جالان داخل منطقة الجزاء علت المرمى قليلا.
ق 35: جووووووووول خوليان ألفاريز من ركلة جزاء.
ق 34: ركلة جزاء لأتليتكو بعد دهس من تشواميني على قدم صامويل لينو.
ق 23: العودة إلى الفيديو لشك في وجود ركلة جزاء لأتليتكو.
ق 20: تسديدة أرضية قوية من فينيسيوس تبعد المرمى.
انطلاق المباراة
تكريم مارسيلو قبل بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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