مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) أتليتكو.. بداية الشوط الثاني

السبت، 08 فبراير 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد سالزبورج - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في دربي المدينة في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 44: تسديدة مقوسة رائعة من خافي جالان داخل منطقة الجزاء علت المرمى قليلا.

ق 35: جووووووووول خوليان ألفاريز من ركلة جزاء.

ق 34: ركلة جزاء لأتليتكو بعد دهس من تشواميني على قدم صامويل لينو.

ق 23: العودة إلى الفيديو لشك في وجود ركلة جزاء لأتليتكو.

ق 20: تسديدة أرضية قوية من فينيسيوس تبعد المرمى.

انطلاق المباراة

تكريم مارسيلو قبل بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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