خبر في الجول – بيراميدز يرفض رحيل أوباما إلى دبا الحصن

السبت، 08 فبراير 2025 - 21:45

كتب : حامد وجدي

يوسف إبراهيم أوباما - بيراميدز

رفض نادي بيراميدز رحيل يوسف أوباما لاعب الفريق إلى دبا الحصن الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يوسف أوباما

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي بيراميدز رفض رحيل أوباما معارا إلى النادي الإماراتي.

وقال مصدر من بيراميدز في وقت سابق لـ FilGoal.com: " دبا الحصن الإماراتي أرسل عرضا رسميا لضم يوسف أوباما لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة".

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وأضاف "سيتم الرد على العرض خلال الساعات المقبلة".

ويتم إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

وانضم أوباما إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، قادما في صفقة انتقال حر من الزمالك.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما تخللت فترة تواجده مع الزمالك إعارات إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.

ولعب أوباما مع بيراميدز هذا الموسم 14 مباراة، بواقع 8 في الدوري و4 في دوري أبطال إفريقيا و2 في كأس السوبر المصري.

وسجل أوباما هدفا واحدا جاء في دوري أبطال إفريقيا.

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