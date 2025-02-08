كونتي: نابولي لا يستطيع إنفاق مثل منافسيه.. وأنزعج من تصنيفي متطلبا

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي أن ناديه لا يستطيه إنفاق بنفس قدر منافسيه.

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه أودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "في بعض الأحيان، لا يمكنك إنفاق ما يستطيع الآخرون إنفاقه، لا أفهم لماذا يجب المبالغة في هذه الملاحظة".

وأضاف "لماذا أصنف دائما على أنني شخص يطلب مرارا وتكرارا فقط؟ لا أفهم، أجد أن الأمر مزعجا بسبب الاقتباس".

وأكمل "بعد 7 أشهر هنا، أعتقد أنني أستطيع تكرار ما فعلته الفرق التي دربتها في الماضي إذ ساعدتهم على النمو، وهذا هو هدفي".

وأنهى حديثه قائلا: "الماضي موجود وواضح، لكن الناس يرفضون رؤيته، في كل مكان كنت فيه تطور النادي في كل جانب".

ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة.

بينما يأتي أودينيزي في المركز العاشر بـ29 نقطة.