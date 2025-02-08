كونتي: نابولي لا يستطيع إنفاق مثل منافسيه.. وأنزعج من تصنيفي متطلبا

السبت، 08 فبراير 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

شدد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي أن ناديه لا يستطيه إنفاق بنفس قدر منافسيه.

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه أودينيزي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "في بعض الأحيان، لا يمكنك إنفاق ما يستطيع الآخرون إنفاقه، لا أفهم لماذا يجب المبالغة في هذه الملاحظة".

أخبار متعلقة:
سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع ميلان لضم أوكافور ولكن روما يحرم نابولي من الابتعاد بالصدارة بالتعادل في دربي الشمس رومانو: نابولي يتفق مع أهلي جدة لاستعارة سان ماكسيمان سكاي: نابولي يحسم صفقة جارناتشو خلال 48 ساعة

وأضاف "لماذا أصنف دائما على أنني شخص يطلب مرارا وتكرارا فقط؟ لا أفهم، أجد أن الأمر مزعجا بسبب الاقتباس".

وأكمل "بعد 7 أشهر هنا، أعتقد أنني أستطيع تكرار ما فعلته الفرق التي دربتها في الماضي إذ ساعدتهم على النمو، وهذا هو هدفي".

وأنهى حديثه قائلا: "الماضي موجود وواضح، لكن الناس يرفضون رؤيته، في كل مكان كنت فيه تطور النادي في كل جانب".

ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة.

بينما يأتي أودينيزي في المركز العاشر بـ29 نقطة.

نابولي أودينيزي الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي
نرشح لكم
كأس إنجلترا – تشيلسي يودع أمام برايتون ونيوكاسل يفلت من مفاجأة برمنجهام برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو للمرة الثالثة تواليا كوكا يسجل في فوز لو هافر على ليل.. ومشاركة متأخرة لـ عبد المنعم ضد لانس انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) أتليتكو البدلاء ينصرون ميلان على إمبولي بثنائية تشكيل أتليتكو مدريد - نجل سيميوني أساسي وثنائي هجومي ضد ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. ومبابي يقود الهجوم ضد أتليتكو دورتموند يخسر في أول مباريات كوفاتش.. وليفركوزن يتعادل في مصلحة بايرن
أخر الأخبار
كرة يد - يحيى خالد يقود سان جيرمان لإقصاء حامل لقب كأس فرنسا والتأهل للمربع الذهبي 31 دقيقة | كرة يد
مدرب المصري: لا زال لدى بامبو الكثير ليقدمه.. وهدفنا حصد أكبر كم من النقاط 44 دقيقة | الدوري المصري
كأس إنجلترا – تشيلسي يودع أمام برايتون ونيوكاسل يفلت من مفاجأة برمنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو للمرة الثالثة تواليا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - دوما على أعتاب الرحيل من مودرن سبورت.. وجزائري الأقرب لخلافته ساعة | الدوري المصري
حوار – جراديشار: لا أطيق الانتظار لمواجهة ميسي.. وصدى انتقالي لـ الأهلي جنوني ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يعلن موعد بنشرقي وداري للمشاركة في المباريات.. وموقف معلول ووسام وطاهر ساعة | الدوري المصري
وكيله يكشف سبب عدم إتمام انتقال سيري إلى الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول