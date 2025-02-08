طارق مصطفى: نحن أقل ناد ضم لاعبين.. والفريق كان ينافس للبقاء سابقا

يرى طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي أن ناديه الأقل في ضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخطف البنك الأهلي نقطة تعادل مثيرة أمام زد في الجولة 12 من الدوري المصري.

وقال مصطفى عبر أون تايم سبورتس: "الحمد لله على النتيجة ضد فريق قوي بقيادة مجدي عبد العاطي، أشكر الفريق على مجهودهم، نحن أقل ناد ضم لاعبين والأكثرية من دوري المحترفين".

وأضاف "نعاني من نقص عددي بسبب الإصابات، محمد أبو جبل سيعود للملاعب قريبا".

وأنهى حديثه قائلا: "طموحنا مختلف في الموسم الحالي، في الماضي كان الفريق ينافس من أجل البقاء في الدوري الممتاز باستثناء موسم واحد، لكن حاليا نرى كفاح اللاعبين للفوز".

ويعد ذلك ثاني تعادل بين الفريقين من أصل 3 مواجهات جمعتها في الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد البنك لـ 18 نقطة في ارتقى بها للمركز الثامن، فيما أصبح رصيد زد 15 نقطة ارتقى بها للمركز الـ 11.