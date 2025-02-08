البدلاء ينصرون ميلان على إمبولي بثنائية

السبت، 08 فبراير 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

سانتياجو خيمينيز - ميلان

انتصر ميلان بثنائية ضد إمبولي في الجولة 24 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب كارلو كاستيلاني.

سجل ثنائية ميلان رافائيل لياو وسانتياجو خيمينيز.

ودفع سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان بجواو فيليكس لأول مرة في الدوري الإيطالي.

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وأبقى سانتياجو خيمنييز ورافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش على مقاعد البدلاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشارك سانتياجو خيمنييز ورافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش في بداية الشوط الثاني بدلا من أليكس خيمينيز وتامي أبراهام ويوسف فوفانا.

وتعرض فيكايو توموري مدافع ميلان للطرد في الدقيقة 55 بعد تحصله على بطاقة صفراء ثانية.

وتساوت كفة الفريقين في أرض الملعب بعد طرد لوكا ماريانوتشي بسبب ضرب خيمينيز مهاجم ميلان بدون كرة.

استغل ميلان النقص العددي وسجل لياو هدفا برأسية بعد عرضية من بوليسيتش في الدقيقة 68.

وسجل خيمينيز أول أهدافه بقميص ميلان من انفراد بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من صناعة بوليسيتش.

وأصبح خيمينيز أول مكسيكي يسجل لميلان في الدوري الإيطالي عبر التاريخ والثالث إجمالا بعد يوهان فاسكيز وإرفينج لوانزو.

وبات بوليسيتش أكثر لاعب يصنع أهدافا في الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم الماضي برصيد 14 تمريرة حاسمة.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 38 نقطة في المركز السابع بشكل مؤقت.

فيما توقف رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز الـ 17 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

ميلان الدوري الإيطالي إمبولي
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